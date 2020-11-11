馬保國｜中國五部委再頒令規管搏擊賽事　禁以武術門派名義參賽

距「渾元形意太極」掌門人馬保國擂台遭30秒擊倒事件後的半年後，中國官方聯合五個部委再次頒令規管搏擊賽事工作，更下令禁止武者以「門派」名義參賽。到底所為何事呢？

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近日，中國體育總局、公安部、民政部、衛生健康委、市場監管總局等五部委聯合印發了《關於加強搏擊類項目賽事活動安全管理工作的若干意見》（以下簡稱《意見》），「為保護人民群眾生命安全和身體健康，現就進一步加強搏擊類項目賽事活動安全管理工作」，提出五方面共17點「意見」。

在文件開首，中國武術協會便直指表示「近年來，自由搏擊、綜合格鬥、職業拳擊等搏擊類項目賽事活動十分活躍，一些賽事存在規則不明確、組織不規範、現場急救設施不完善等問題，造成人員傷亡等嚴重後果」。因此在「加強領導，重視安全管理」、「分工負責，強化監管責任」、「依法自治，加強行業自律」、「規範從業，壓實主體責任」、「嚴格執法，履行屬地責任」作出建議，重申聯合各部門一同建立規範及安全的搏擊賽事守則。

▍中國武術協會禁以「武術拳種」「門派」名義參賽

此外，中國武術協會亦向武術界發出了《關於加強行業自律弘揚武術文化的倡議書》，倡議武術行業弘揚社會主義核心價值觀，提升武德修養，遵守職業道德，科學、安全、文明習武，強身健體，傳遞正能量。

《關於加強行業自律弘揚武術文化的倡議書》禁止武者以門派名義參賽。（圖片擷取自：中國武術協會官方網頁）

倡議書指，支持武術習練者參加武術競技比賽和交流，但「不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類賽事，不參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動」。換言之，昔日「渾元形意太極」掌門人馬保國擂台遭30秒擊倒事件，以後可能變成只能以「個人名義」參賽。「大師」名號不再出現在擂台之上。

另外，倡議書重申「支持武術習練者通過《中國武術段位制》評價武術水平，並對武術發展做出突出貢獻者授予榮譽段位」，禁止「自封『大師』『掌門』『正宗』『嫡傳』等稱號」、「使用假運動員等級證、假段位證、假教練員證、假裁判員證及其他假證書」。

有報導指，僅今年6月份以來，「相關措施已及時果斷制止了16宗武術搏擊類項目違規賽事活動，淨化了行業風氣」。

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