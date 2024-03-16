女兒讀小四還在穿尿片！慈父更天天幫忙換片　遭外母怒轟「變態」

據醫生建議，小孩一般來說在4歲前就會停止包尿布。一位父親近期坦言，自己的兒子及女兒小學快畢業了還沒能戒掉尿片，夫妻兩人甚至每天輪流幫小孩包。然而，看似愛護小孩的舉動，竟被家中長輩怒罵：「變態，滾遠一點！」



一名父親在Facebook群組「靠北婚姻2.0」上透露，因家庭遺傳緣故，自己和妻子到初中時都還會尿床，且兒子和女兒目前上了小學4、5年級也還在包尿片。

面對孩子都已經小學，還在包尿片的窘況，愛女心切的事主和妻子，仍甘願輪流替小孩包尿片。事主無奈指出，當妻子幫兒子包尿片時，他的母親（奶奶）都沒有說甚麼，可是一換他幫孩子時，就會立刻遭到外母痛罵「變態，離我孫女遠一點！」讓他感嘆直喊「這是甚麼身為男性的原罪嗎，我要暈倒。」

貼文曝光後，一家人的奇葩事件讓大批網民感到不可思議，多數人皆認為外母是對的，並表示：

．「那個⋯你是不是沒注意到女兒小四了，該發育的都開始了，你本該要避開」

．「小孩自己就可以穿了」

．「四年級了，可以自己包了吧！」

．「四年級了真的感覺很變態」

．「你外母是對的，你們夫妻也太誇張了點」



不過，還是有許多網民建議，認為包尿布並非長久之計：

．「應該帶去看小兒科或泌尿科吧⋯」

．「這是慣性並不是戒不掉！家長沒改正，要讓他們包一輩子嗎？」

．「父母勤勞一點半夜叫小孩起來尿尿就練起來了」

．「可以去看中醫調理」

．「越包越依賴」

．「孩子夠大了會尿床就尿下去吧，也該讓孩子自己學會洗床單了」



【延伸閱讀，更多兒童性教育故事及建議】

性教育｜「我為何沒胸部？」5歲女孩突問 型爸盡答終仍尷尬爆笑

+ 13

性教育｜兒子偷看同學如廁 非因好色 而是媽媽在家常「這樣做」

+ 22

延伸閱讀：

高中妹染性病堅稱「沒愛愛」 問診鬆口1句話…婦科醫聽傻

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】