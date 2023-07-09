性教育｜「我為何沒胸部？」5歲女孩突問　型爸盡答終仍尷尬爆笑

一段影片中，小女孩問爸爸：「我為甚麼沒有胸部？」「它們會長大，對吧！」爸爸的回答和表情，顯然是毫無準備的結果，十分有趣！



身為父母，總會遇到孩子問一些令人發笑的問題，不知該如何回答，在這樣意想不到的時候說出來，往往因為沒經過深思，留下有趣的回答。在一段影片中，小女孩問爸爸：「我為甚麼沒有胸部？」爸爸的回答和表情，顯然就是毫無準備的結果！

忽然被女兒「突襲」，這位型爸一時間也不知怎回應好呢！（按圖了解）

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5歲女兒的疑惑：為甚麼我沒有胸部？

影片是在汽車中拍攝的，爸爸在駕駛座，5歲小女兒在後座。在一開始，鏡頭就對準了這位爸爸，爸爸說：「你為甚麼沒有？沒有甚麼？」顯然女兒之前已經提出了問題。小女兒再次問：「為甚麼我沒有胸部？」

爸爸顯然不太知道該如何回答這個問題，「所以，為甚麼妳沒有胸部？……它們，嗯……它們只是還沒有出現，它們只是，它們嗯……妳還不夠大，但它們終究有一天會出現。」

女兒再追問：它們會長大，對嗎？

撇開小女孩的天真提問不談，真正有趣的是父親不知所措的表情。然後小女孩再追問：「它們會長大，對嗎？」

這位父親試圖向女兒保證他們絕對會長大！他說：「嗯，是的，我的意思是，它們會長大。「長大」是一種有點奇怪的說法，但是，是的，它們會，是的。妳最終一定會擁有它們。」

爸爸終於忍不住大笑！

爸爸繼續說：「妳只是還不夠大，沒關係。別擔心，妳不應該擔心這個。」但這對父女的談話並不止於此，因為隨後他的女兒說：「我希望我有像Granny（祖母）那樣的胸部。」

正是這句話讓爸爸大笑了起來，然後轉過頭去。

孩子會對自己和家人的身體產生好奇，隨着他們的觀察、思考能力成長，總會發現他的身體和成人有所不同。身體教育也是性教育的一環，爸媽可別想說可以逃過這一題。

你準備好接受提問了嗎？

性教育以往在孩子的成長過程中常常被忽略，但以正面的態度回應孩子關於身體的問題，不只必須從小開始，爸媽的健康觀念與態度更是關鍵。所以？你準備好了嗎？在孩子問你身體方面的問題時，可以從容的接招！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：5歲小女孩問爸爸：「我為什麼沒胸部？」爸爸結結巴巴的答覆和超冏表情，網友大笑】