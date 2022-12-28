性教育｜兒子偷看同學如廁　非因好色　而是媽媽在家常「這樣做」

前幾天閨蜜在群裏吐槽，説她有件事兒幹錯了5年，讓我們一定要「引她為戒」。話一出口，瞬間就燃起了我們的熊熊八卦之心。原來，是關於孩子。



他家孩子現在5歲，老師發現孩子在幼兒園好幾次偷看女生上廁所。老師趕緊找到她，説是時候該給孩子進行性啓蒙了，讓孩子有隱私意識和界限。天地良心，從3歲開始，她就給孩子買了性教育的繪本，哪些地方不能給人看，更不能給人碰，都有講過，不明孩子為甚麼還是如此？

朋友回家問孩子，孩子還一副無所謂的表情，説他就是好奇，看看怎麼了，媽媽在家上廁所也能看呀。

一語驚醒夢中人啊……

媽媽們一定要引以為戒啊，你以為你兒子只是你兒子，其實人家是男性。你以為你在你兒子眼裏只是媽媽，其實，你也是女性。性啓蒙還真不是簡單地買幾本性教育相關的書，給孩子講一講，簡單科普就可以了。它其實比任何一件事更滲透於我們日常生活中。

孩子有沒有保護隱私和尊重他人隱私的意識，比起書本上的教育，更取決於我們日常生活裏，對這幾件事的態度。

換衣服、上廁所這些事情，父母只是貪個方便或不當一回事，但原來已在不知不覺間影響到孩子的性觀念：（按圖了解）

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1. 是否當着孩子脱衣服？

群裏討論起這事兒，另一位朋友就説，別提了，前兩天才因為這件事，和奶奶、老公吵了一架。

她的奶奶有個不太好的習慣，就是在家換衣服從不避諱孩子。如今兒子4歲多了，早就有了性別意識，朋友自己換衣服還會多少揹着兒子，但奶奶卻總是旁若無人的在孩子面前直接光上身。不避諱的原因，都是覺得孩子還小，又是一家人沒甚麼。但我們卻忽略了孩子的觀察力和家人間隱私觀念的傳遞。

對於0-6歲的孩子來説，他們的大腦正處在活躍的黃金時期，有着很強的模仿能力。如果家裏的人總是當着孩子的面換衣服，那這件事就會在孩子大腦中產生很深的印象。脱衣服也就變成了一件條件反射般的反應。

你無法想象，讓孩子脱掉衣服有多簡單？曾經看過一個真人實驗，主持人邀請幾個孩子，和孩子們聊天説話，只是聊了幾句孩子感興趣的話題，就能變得格外熟悉。然後主持人拿着新衣服，謊稱是媽媽買的，只要脱下舊衣服，就能得到（或可以換糖果）。

（CC爸媽提供）

結果，讓人意想不到，只有一個小女孩拒絕了，原因是「媽媽説了，不能在男生面前換衣服」。

而其他的孩子，想都沒想，立馬去脱掉身上的衣服，準備穿面前這個陌生男子的衣服，甚至有的還讓叔叔幫忙。

（CC爸媽提供）

很多事，不能等孩子足夠大、足夠懂了再去改，到時習慣成自然就難改了；所以，應從小就做對的事，等孩子明白了、懂事了，自然就順着對的路走下去了。

誰都不知道，哪個孩子，會在哪一刻突然開竅。

我的孩子大約4歲的時候，突然「開竅」，有一天她要換衣服出門，突然正式通知「爸爸，小女生要換衣服啦，男生要出去等我哦~」。又過了一段時間，她換小內褲的時候，把我也清場了，「媽媽，我要換小內褲了，你也要出去」。如果在孩子突然開竅之前，我們一直做着良好示範，那孩子也會建立清晰的隱私意識。

2. 上廁所是否習慣性不關門？

很多人在家上廁所，會習慣性的不關緊門，時而會有孩子半路闖進來的尷尬。多數人也不以為意，更別提孩子上廁所了，更沒有甚麼隱私意識，大人，哪怕是異性父母出入，也是很平常的一件事。很多老人帶孩子就更開放了，隨意大小便都感覺是無關緊要的事情，孩子想尿了，隨便往旁邊一脱褲子，也不管旁邊有沒有人。

這就是開篇朋友那個頓悟，在我們眼裏他們只是孩子，但在孩子眼裏，我們是異性。不清晰的異性界限， 就會給孩子一種錯誤認知，我的身體或是他人身體是可以隨便看的。

之前我就遇到過比較尷尬的場合。有次帶孩子們出去吃飯，餐廳不大，只有一個廁所男女共用。我帶着CC上廁所時，發現裏面有一個6、7歲的小女孩正在上廁所，門大開着，小女孩並不在意。

我和CC當時都嚇了一跳，CC詫異道：「你怎麼不關門，來人了怎麼辦？」

女孩有點懵地説：「那怎麼了？」

額，徒留我和CC在原地凌亂。家人上廁所不關門，孩子上了幼兒園，就可能隨意看異性小朋友上廁所，他不認為這是隱私。當然，被別人看，他也不會覺得有甚麼毛病。這就可能讓孩子做出「可怕」的事，或者遇到「可怕」的事情時，意識不到危險。

其實CC很小的時候，我們家也並沒有特別介意這件事，但有了DD兩個不同性別的孩子之後，我發現，其實我也在畫地為牢。因為我的潛意識居然是：媽媽被你看到也就罷了，但姐姐可不能隨便讓你看。

彼時，我也有驚醒的感覺，媽媽也是女生啊？怎麼因為是「媽媽」就搞特權呢？所以，我們對DD的性教育格外的早，他只有1歲多的時候，我們就在告訴他：

「姐姐是女生，上廁所你要出去哦」



「姐姐要換衣服，媽媽帶你去客廳」



慢慢地他自然明白，男女有別，2歲如廁訓練的時候，每次拉臭臭，都知道嚷嚷着「不看DD、不看DD，關門、關門。」他不見得真的懂，但是大人教，他就首先學會了如此做。所以，其實這件事我們可以開始的更早。

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3. 異性家長是否跟孩子「過於」親密？

曾經看過一個女孩講述自己小時侯被性騷擾而不自知的經歷。

因為她自小跟爸爸非常親暱，她也挺習以為常，覺得這是喜歡的表現。所以後來鄰居領她回家，手伸進她衣服跟她聊天，她也沒覺得有甚麼異常，反而覺得「是因為鄰居喜歡我」。

在日常生活中，家長寵愛孩子，親親抱抱見怪不怪。但美國兒童心理專家Charlotte Reznick曾表示：嘴對嘴親吻、伸衣服內撫摸等這種「過於直接」表示親密的行為，可能會給孩子造成困惑甚至誤解。他們看過爸爸媽媽相互親吻，會混淆自己和爸媽親吻的意思。

試想，如果連父母都模糊了界限，孩子要從何處學會「男女有別」的概念？又如何在受到侵犯時，做到識別和拒絕呢？

如果平時總和孩子「過度」親密，讓孩子覺得嘴對嘴親吻、撩衣服、睡一起這種接觸屬於正常接觸。當孩子真正受到侵犯時，他一樣會認為這只是別人喜歡他的一種方式、是愛他的一種表現。因為在這件事上，他們從一開始就分不清甚麼是愛，甚麼是傷害，後果是多麼可怕？

這並非危言聳聽、小題大做。一項來自北歐的研究表明：72%的性侵作惡者是兒童熟悉的人，最嚴重的性侵犯行為更多是由親生親屬、家庭成員犯下的。所以，愛孩子的方式有很多，尤其是對於異性家長，一定要注意分寸。

正如美國知名兒科醫生 William Sears 所言：對孩子的愛必須恰到好處，表達需要尺度和分寸。

4. 異性父母是否給孩子洗澡？

每年一到冬天，內地就會出現有寶媽或奶奶帶男孩進浴池的新聞。小孩子還好説，但3歲以上的孩子還是要注意。公共場合的肆意暴露，其實相當於向孩子展示，隱私的部位是可以展示給異性的。

當然，我知道很多全職爸媽，自己照顧孩子會面臨各種各樣的難題，具體異性家長到底能不能給孩子洗澡或幫忙，也不只是看年齡，需要眾多因素來看，如：

．當孩子或是父母一方開始感覺到不舒服、不自在的時候；

．當孩子表現出一些羞澀的表情或者神情躲閃不自在時；

．當孩子主動提出一些有關性方面的問題時。



就要換成同性別家長幫忙洗了，同時培養孩子獨自沐浴。

若家中實在沒有其他人幫忙，異性家長最晚5至6歲開始，家長就真的真的不要跟孩子一起共浴了，這個階段的孩子開始步入第一個性發育期——性蕾期，身體開始分泌性激素。

應該讓孩子獨立洗澡，自己清洗隱私部位，家長洗澡的時候也儘量避開孩子。

兒童性教育學家胡萍曾提醒：這些隱性的小事，會給孩子性心理帶來巨大傷害的「隱形性侵害」，它不但會破壞孩子的身體界限，還會破壞孩子心理的正常發育軌跡。

所以，比起書本教育來説，父母日常生活中的言傳身教會更重要，影響也更深遠。

當一個孩子從父母那裏知道，父母有隱私，我需要尊重他們的時候，隨着年齡的增長，慢慢地也就會形成「保護自己隱私」的概念。想讓孩子成為一個自尊自愛、懂得保護自己、有界限感、健康自信的人？那就從尊重孩子的身體，從異性親子之間守住身體的界限開始吧！

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