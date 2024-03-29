清明節｜孩子多大才可掃墓？即睇拜山習俗宜忌　下午3點前應拜完

你知道清明節祭祖掃墓要準備甚麼？又有哪些習俗和禁忌？《網路溫度計DailyView》為您整理了清明節掃墓相關資訊懶人包，一起來看看吧！



祭祖掃墓要準備甚麼？

拜祖先要準備的供品，包含三牲或五牲、酒或茶水3杯、6或12碗菜飯、紅蛋、單數的水果等，也可以準備祖先愛吃的家常菜。

祭拜品部分，可以選擇白蘿蔔（好彩頭）、豆乾（升官發財）、花生（長壽）、紅龜粿和草仔粿（不愁吃穿），水果則是蘋果（平安）、柿子（事事如意）、柿子（事事如意）、橘子（吉利）、柚子（保佑）。

準備時要注意不宜供奉空心或多籽的水果，像是蓮霧、芭樂和番茄等，此外也有不少人避開葡萄、荔枝等成串的水果，此外，香蕉、李子、梨子、鳳梨台語唸起來是「招、你、來、旺」，有歡迎路邊好兄弟跟隨的意思，最好避開。

金紙方面，如果是清明節拜神明，可準備天公金、大壽金、壽金、刈金；祭祖、拜祖先則選擇刈金和金銀紙。

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祭祖掃墓的時間？

清明節掃墓最好的時間是早上5至7點，不過，隨着現代人生活型態及習慣已有所改變，最晚於下午3點前完成祭祀即可。三點太陽準備下山，陽氣會隨着時間消散，陰氣越晚也會越濃厚。

哪些人不能去掃墓？

1. 準備結婚或新婚者勿掃墓



近期有喜事的人身上會帶有陽氣，去掃墓時容易形成沖煞而對感情不好。

2. 女性懷孕中或經期時勿掃墓



孕婦與經期來的女性應避免前往，許多人對此禁忌是認為經期不潔的情況，但以現代來看是因為當下的身體較虛弱，除了不宜激烈活動外對於祭祀相關也會影響身體狀況。

3. 六歲以下的小孩勿掃墓



年紀尚小的孩子陽氣與氣場皆較不足，八字也較為輕，容易受到磁場干擾，因而受到驚嚇，此時盡量避免前往掃墓祭祖，避免被沖到或回家後生病。

4. 八十歲以上的長者勿掃墓



年過八十的長者，因磁場較輕或是身體狀況不佳，去掃墓容易出現身體不適等狀況，可請家中年輕晚輩代為出席掃墓即可。

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掃墓禁忌

避免穿鮮豔、暴露的衣服



掃墓的目的是為了表達對長輩們的敬意，建議穿着暗色樸素的衣着即可，也別配戴過多的飾品。

掃墓時避免拍照



隨便亂拍照，不僅有可能會為自己與家人帶來壞運，不小心拍到旁邊他人的墓地也是相當不尊敬的行為。

勿踩過墳頭、碰到他人塔位



行走時應該盡可能繞過他人墓園，也要小心不要碰到別人的塔位或墓園，如果真的不小心碰到了，應立即道歉，以免惹事上身。

掃墓時勿嘻笑玩樂



嘻笑玩鬧、議論他人祖墳，都是容易被鬼魂纏身的壞行為，會帶來壞運氣，也不要在墳前嘆氣、隨意吐痰、大小便。

不可叫人全名



在墓地不能夠直呼他人姓名，對方容易「被捉弄」而惹事上身，掃墓時應該以小名或是綽號稱呼他人，在山上或是滑雪時也有該說法。

掃墓習俗

吃潤餅



是源於寒食節的習俗，當時晉文公為紀念遭火燒死的介之推，因為禁止百姓不能生火，所以吃潤餅、草仔粿等冷食也成為民間清明習俗之一。

掛柳枝



有說法認為清明是中國三大鬼節之一，為了防止鬼怪的侵擾，掛上柳枝避邪。

出門踏青



源於上巳節，上巳在古代最早是舉行袚禊儀式的日子，人們在這一天進行河邊沐浴以驅除災禍，直到現代，大家也會相約出去踏青。

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