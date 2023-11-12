奶奶發現孫女斷掌　驚喊她會影響父母健康　人妻不嬲更竟一同迷信

台灣有許多的民間信仰，因此一部分的人都會比較迷信，往往會遵循一些習俗，以求安心。



對此，就有一名人妻抱怨，某天奶奶說女兒「斷掌」，在未來可能會影響到父母的健康，讓事主錯愕又驚慌，詢問網民們「有版友知道女生右手斷掌對自己和父母的影響嗎？」貼文一出，引來網民的熱烈討論。

比起奶奶的迷信，這位女事主的態度反更令網民在意：（按圖了解）

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近日，一名人妻在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，某天奶奶說女兒「斷掌」，在未來的日子裏可能會影響父母的身體健康．奶奶還警告她「自己要多注意」。這位女事主錯愕表示，女兒明明超可愛又是天使寶寶，於是發文詢問網民，「想問版友有遇過同樣斷掌的女生的狀況嗎？」

貼文一出後，不少網民紛紛留言表示：

．「都甚麼年代了」

．「這都甚麼時代了，真介意帶去多紋個幾條」

．「你不嗆你奶奶反而還信奶奶的話？以後甚麼不好的都推給你女兒是斷掌好了」

．「不要太迷信，他是你女兒管人家怎麼講？」

．「不知所謂的迷信」

．「這沒甚麼啊，老人家都愛大驚小怪」

．「不要迷信，不要因為斷掌影響你生活」



另外，也有網民分享真實案例：

．「別聽她老人家在胡扯，我三個孩子最小的兒子也是斷掌結果比姊姊哥哥還要溫馨體貼，做人處事都比姊姊哥哥還要婉轉又熱心」

．「我親戚就是雙手斷掌奶奶跟媽媽（還在）都活到90多，兒女孝順、先生也很疼愛」

．「我是女生、我左手斷掌、身邊的人都很健康平安」



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