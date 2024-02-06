迷信｜事主懷孕37周胎兒臍帶纏頸　媽媽卻為孫女屬龍勸她撐到新年

逢龍年，許多夫妻積極拼「龍寶寶」求好兆頭，但也有人認為這只是迷信。



一名準媽媽懷孕37周，加上胎兒有些臍帶繞頸的現象，隨時都能生產，然而媽媽卻因期盼「小龍女」，不停希望女兒等到年後再生產，讓她備感困擾，「到底龍年生小孩對妳來說有多重要？」

過度迷信，實在不是一件好事！（按圖了解）

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一名網民在Dcard以「龍寶寶真的這麼重要嗎」為題發文，由於媽媽很期盼自己生龍寶寶，因此懷孕期間媽媽許多言論讓自己備感壓力。事主表示，懷孕前期還不確定性別時，媽媽便開口閉口說是「龍子」，後來確定性別為女嬰，便改口「小龍女也不錯」。更讓事主困擾的是，媽媽一直希望自己年後再生產，即使發現胎兒臍繞頸，卻嘴硬是「珍珠項鍊」，事主只能告訴媽媽生產的時機是「看我的子宮頸，不是看天命」。

事主崩潰表示，整個孕期不斷忍受媽媽的情緒勒索，無法理解為何媽媽一直執着於龍寶寶，「到底龍年生小孩對妳來說有多重要，講難聽小孩也不是跟我姓又如何跟妳有關係？」，事主因擔心生產後還要持續被轟炸，因此選擇不告訴媽媽立春就是龍年的事。

許多網民直呼媽媽的言論讓人壓力很大：

．「直接跟她說，妳這樣很討厭、很煩，我感受不到關心，麻煩給我空間」

．「傳統觀念真可怕，孕婦生活各方面都這麼辛苦了，有人逼我這樣做事我鐵定反着來」

．「這麼想生龍寶寶，不會自己去生嗎？」

．「自然產是要怎麼選？而且立春後就是龍寶寶了啊？」



也有網民表示，不理解為何許多人一定要生「龍寶寶」：

．「不太懂為甚麼一定要龍年生，龍年有比較好命？」

．「屬甚麼不重要，投對胎比較重要吧？」

．「一個很現實的問題，龍寶寶考大學不好考喔」

．「龍寶寶的出生從幼稚園一路到出社會求職，完全都是一道一道窄門，各個時期的競爭人數都是比往年還多，心很累」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】