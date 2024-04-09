升中派位｜龍年效應下學額競爭激烈　專家倡選校策略「門當戶對」

教育局已向小六家長派發升中統一派位階段的申請表和學校資料，又估算本年度參加中一派位的學生總人數約有51,500人，較上年度同期估計增加約900人。



今年升中生多數為12年前出生的龍仔龍女，也是最後一批「雙非」學童升中。升學選校專家梁永樂指在龍年效應，相信升學人口較多而競爭亦愈激烈，建議家長循「門當戶對」的選科策略，為子女選擇適合其學業水平的中學，如進取地越級挑戰，獲派心儀中學的機會較低。



升中統一派位每年７月公布，不時有學生因派位結果而喜極而泣。（資料圖片/歐嘉樂攝）

英中學額10380個 今年升中學生按年多990人

根據最新一份《中學一覽表》，全港英文中學學額為10,380個。教育局回覆查詢指，按現有資料估算，本年度參加中一派位的學生總人數約有51,500人，較上年度同期估計的50,600人增加約900人。若與上年度參加派位小六學生人數的50,508人比較，亦增加約 990人。換言之，今年平均約5名學生爭一個英中學位。

升學專家梁永樂梁永樂建議家長為子女選校時循「門當戶對」的策略。（資料圖片/受訪者提供）

建議band 1生選校「從一而終」 第二志願保守選擇

升學選校專家梁永樂表示，今年適逢龍年效應，相信在學額未增，而升學人口特別多的情況下，學額競爭會激烈。按呈分試成績屬「band1」學生，他建議家長在填寫中學統一派位表格甲部及乙部時「從一而終」，即同樣選擇自行分配學位階段所選的兩間中學作為首二個志願。

他續指，選擇第一志願可進取，第二則保守，又無須理會坊間為「band 1」學校劃分的ABC等級，因教育局的統一派位機制不會如此劃分。

籲家長放下心理關口 進取選校機會微

至於「band 2」程度學生，梁永樂建議家長為子女選校時循「門當戶對」的策略，例如在中學統一派位表格的甲部及乙部的第一志願均選擇「band 2」中學。他解釋，由於今年競爭較大，如兩個志願均填寫「band 1」中學，入讀機會較低。

他續指，往年雖曾出現不少「band 2」學生獲派位至「band 1」中學，令家長為子女選校時變得進取。不過，他表示這不能與今年情況相提並論，因今年升學人口增加，競爭變得激烈，建議家長放下心理關口。

此外，梁永樂指「band 3」學生的家長可為子女揀選有效處理學習、行為問題的「band 3」中學，例如有些中學會提供「包底」，即確保學生在中學文憑試考取合格成績，又或在關愛及訓導學生方面較強的中學。