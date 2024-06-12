高齡婆婆晚年於公院飽受折騰 幸入住善寧之家重獲快樂

「媽媽張開眼晴了......你們看！她看見我們圍繞著她，多麼高興呢！」蘇婆婆的五女秀英向床邊的兄姐和妹妹雀躍地說，各人隨即凝視臥床的媽媽，面上綻放安慰的笑容。一瞬間，病房洋溢幸福的笑聲，給人一份真摰的幸福感。(本文由善寧會授權轉載)



98歲的蘇卿（蘇婆婆），育有七名子女，年輕時一家九口住在大嶼山大澳，丈夫祖業以曬製蝦膏蝦醬為生，蘇婆婆為幫補家計，不時抬山兜載人從大澳步行上昂坪。縱使生活極為艱苦，蘇婆婆對子女的愛從不吝嗇，一視同仁，打破當時重男輕女的普遍觀念。

言傳身教

「媽媽對我們七兄妹的愛無微不至，任何一方遇困難，不論是子或女，她都會盡力協助；而最難得的是，她對事件守口如瓶，從不向第三者透露，顧及子女感受，免得我們難堪，這是媽媽的智慧。父親離世後，她沒有獨攬遺產，而是將遺產平分，因媽媽信任我們。我們就在媽媽的庇護下成長，感謝她對我們的愛與信任！」三女夏英說。

蘇婆婆不僅愛護至親，還推己及人。夏英憶述童年家境貧困，米缸的白米僅夠一天食用，恰巧鄰居說「無米開飯」，媽媽就將一半白米分出。事情令夏英大感費解，媽媽一語帶過——做人要多體諒別人的處境。

在子女眼中，蘇婆婆是個刻苦勤儉、細心聰慧、樂於助人的好媽媽，他們笑言：「認識她，你一定有好處！她真像一個天使。」七兄弟妹在媽媽言傳身教下成長，不僅遺傳了蘇婆婆寬容和溫婉的個性，還建立深厚的親情和緊密的關係，形成良善的循環。

同心合意

當父母生命步入晚期，不少家屬對治療方案都會抱持不同想法和意見，部份更會堅持己見，引發家庭糾紛。反觀蘇婆婆一家卻團結一致，沒因媽媽的治療方案而爭拗。七女麗英說 ：「媽媽雖年近百歲，但一直身體健康，至半年前她無故發低燒，入院後醫生診斷為結腸發炎有囊腫，但未能判斷是否惡性。期間，媽媽在公立醫院飽受多番折騰，且醫院每天探訪限制數小時，疾病加上欠缺至親陪伴，她情緒低落，常緊閉雙眼。感覺上媽媽彷彿被『遺棄』在醫院，我們很是難過，內心有種說不出的無力感！」七兄弟妹只求讓媽媽安舒，同時亦作好心理準備，經商議後，為免媽媽再受身心折磨，決定放棄為媽媽安排入侵性檢查和治療，並一致同意選擇寧養紓緩治療，冀減輕媽媽的身心痛苦。

起初，七兄妹欲安排媽媽在家寧養，但家住大澳交通不便，且照顧安排上亦有問題，無奈打消念頭。後經親友介紹申請賽馬會善寧之家服務，先由外展家居護士了解媽媽病情、並經臨床社工審批經濟條件後，翌日蘇婆婆便以「資助住院計劃」大幅減免收費入住善寧之家。

從死看生

「媽媽入院的安排出乎意料地快，我們如釋重負！這裡的醫護很專業，在日常護理的細節中護理員也很貼心，關顧病人身體和心理需要，維護病人的尊嚴，這不僅讓媽媽感到安舒，亦大大減輕我們的照顧壓力。另外，病人房間均是獨立套房，私隱度高並鼓勵陪宿，我們可輪流陪伴。媽媽張開眼晴看到我們在身旁，她不再感到孤單和害怕；從媽媽的面容和眼神告訴我們，她感到滿足！」秀英續指臨床社工和義工為他們進行的善別輔導，從死看生，不僅情緒上得到支援，紓緩哀傷，也讓他們感到平靜。

目前，善寧之家逢星期二舉辦各類日間活動，如小丑表演、粵曲演唱會等。蘇婆婆對「日間活動中心」舉辦的節目深感興趣，每場表演蘇婆婆和子女定必捧場，成為活動的座上客，目不轉睛地欣賞表演，而作為照顧者的七兄弟妹，也被現場的歡樂氣氛感染，秀英說：「義工的表演和探訪讓病人和家屬心靈上得到支持，我們深被感動！」

有人說，幸福來自付出、愛與關懷，而幸福的培養模式有如基因，在家族中世代流淌；因為父母會透過言傳身教，直接或間接教育子女正確的言行。蘇婆婆雖然逐漸踏入生命的歸途，但畢生的付出、對人的關愛透過言傳身教，將這些「愛的基因」遺傳給七兄弟妹，與他們常在。

本文轉載自第69期《善寧會訊》，原題為「幸福的秘訣」