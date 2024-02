【鄧明儀:幸福育兒】 用善意的眼光去看待人生 幸福就在身邊

新一年,跟大家講個關於「幸福」的故事。

一個從小失去幸福的孩子,被母親拋棄,父親因交通事故辭世,他只有跟年邁的祖母相依為命。他從小養成了孤僻的性格,遇到不順心的事情,總會大發雷霆,甚至對整個世界充滿仇恨。

有一天,祖母給他送上一件禮物,叫做幸福儲蓄罐,叫他每天將自己認為幸福的事記下來,並寫成紙條裝進罐裏,「任何使人快樂的事情都叫做幸福,你都可以將它們記下來。」祖母笑著說。

那天晚上開始,他記錄遇到的幸福小事情:祖母為自己準備了幸福儲蓄罐、隔壁的阿姨送來草莓、扶起跌倒在雨裏的老伯……漸漸,他養成每天寫下幸福故事的習慣。這個叫羅安的孩子直到60歲那年,一共儲了400個幸福儲蓄罐,並在佛羅里達州舉辦了「讓我在最幸福的時候遇見你」展覽會,空前成功。

其實,每個人都有個幸福儲蓄罐,只看我們有沒有用善意的眼光去看待人生吧了!在新一年,學習每天為自己把零零碎碎的幸福事,哪管是愛人的頷首、別人的微笑、草兒的芳香等,統統記下來,讓自己因付出善念而心中富有。

資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「幸福儲蓄罐」