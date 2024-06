【鄧明儀:幸福育兒】養兒育女毋忘初心 便能維護親子關係

很喜歡心理學家及作家中山和義撰寫的日本暢銷書《長大後,忘了的事》中,他把從老師及父母口中聽來的47個真實故事結集,其中一篇講述,有位小學老師給六年級學生一道功課:「寫給自己孩子的信」,其中幾封是這麼寫的:「如果你有夢想,不要因為誰說了甚麼而改變。」「別人怎麼樣,誰誰誰比你好,就算被人拿來比較也不用在意。」「當個有勇氣、有希望,不管發生甚麼事都不會退縮的小孩。」(本文作者:資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀)



透過這些從孩子視角寫給大人們的「童話」,以及他們不經意卻又醍醐灌頂的話,提醒我們,那些曾經喜歡的事、純真的夢想、率真的態度、美好的承諾、無憂的快樂、神奇的想像力,卻在我們長大後,不知不覺一點一滴消失、忘掉。然後回過頭,蹲下身來看看小時候的自己,才赫然發現,孩子對父母的期盼,其實就是這麼簡單卻又那麼重要!

然而,每天早上一臉愁容的上班、晚上又只顧看著手機的我們,還記得孩子剛出生時,我們把他抱在懷裡輕輕地搖晃嗎?還記得孩子牙牙學語時,我們耐心地反覆教導他發聲音嗎?還記得孩子蹣跚學行時,我們張開雙臂鼓勵他「慢慢來」嗎?那時候的我們,有著溫柔的眼神與聲線,是孩子眼中最美麗的天使!但究竟是從甚麼時候開始,在這些努力往成長邁步的小小身影中,我們漸漸由天使變成臉容扭曲的惡魔,無論孩子如何努力,我們仍然禁不住苛責、發怒、露出失望的眼神,讓孩子慢慢地失去信心與勇氣。

當孩子長大後,父母便漸漸忘記,孩子的生命中有這麼多簡單卻又重要的事、許多被遺忘的美好價值,以及養兒育女的初心不過是希望子女健康快樂成長!只要毋忘初心,回到當時我們抱著孩子在懷裡的模樣,便能找回親子間重新振作的美好力量。

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「《長大後,忘了的事》養兒育女的初心」