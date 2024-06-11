廁所刷｜刷頭仍濕只得揈兩揈？網民分享實用一招　衛生風乾不髒手

多數人想必同意浴室和廚房是家中最髒的2處，而浴室的馬桶更是榮登最髒處所第一名，為了自身清潔不染病菌，如何清潔馬桶和馬桶蓋是門大學問，還有刷完馬桶的刷子要如何保持清潔呢？有一位網民在Dcard PO影片和貼文分享自己處裡馬桶刷的方式，並請教其他人，「刷完馬桶，馬桶刷還在滴水怎麼收？」



從網民上傳的影片中可見，有一位女子正在用白色的馬桶刷洗馬桶，刷完馬桶後先用紙巾把馬桶座和馬桶蓋上面的水珠擦拭乾淨，然後噴酒精消毒，接着用馬桶清潔液清潔馬桶刷無法清潔到的部位，最後重點來了，該女子把馬桶刷毛面朝下，用馬桶蓋夾住，讓刷子的殘水滴進馬桶，直到晾乾為止。事主詢問其他人「你是不是每次刷完馬桶，看着還在滴水的馬桶刷都猶豫着，到底要不要把它吊掛起來？」

事主分享處理使用後廁所刷的方法：

有網民建議，在使用廁所刷清潔馬桶後…（Instagram截圖 / @nunulin99）

只需將廁所板放下，並把廁所刷夾在其中，便可讓廁所刷刷頭的水滴乾，然後才掛回原處。（Instagram截圖 / @nunulin99）

網民們在貼文下分享自己處理馬桶刷的方式：

．「好實用喔，有些人好像會用海棉百潔布直接下去刷馬桶，我是不敢，但感覺那樣更乾淨」

．「敲一敲、甩一甩不就好了嗎，馬桶刷又不是多會吸水的東西」

．「我都對着馬桶甩兩下」

．「下面剛好有排水孔應該還好吧」

．「我會放在垃圾桶裏面，上面鋪一張乾淨的餐巾紙，乾了再收」



也有人提出不同方式．

．「用有底座組那種馬桶刷呢？底座的水可以直接到馬桶，我完全不敢甩」



一位網友則說他2年都沒用過馬桶刷：

．「我就是嫌棄馬桶刷，所以直接買潔X免刷洗浴室廁所清潔劑，入住到現在2年沒用過馬桶刷，根本不需要刷馬桶，等幾分鐘，髒污就溶解了，超乾淨。我記得黴菌好像也有用，之前懶得除霉直接倒下去溶解，有成功，溶完直接水沖一沖就好。缺點就是等它融的時候，漂白水味很重」



還有人跑題的提問：

．「我比較想知道兩手都戴手套的時候，怎麼取下來，而且兩隻都要是正面在外」



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