浴室｜馬桶陳年尿漬刷不掉？內行推2大法寶 輕鬆去漬不用換個新
浴廁清潔中最難對付的就是馬桶污垢，早前，一名網民在PTT發文表示，自己將套房出租給一位上班族，結果發現馬桶多了難以去除的污垢，一問之下才知道原來是房客平時節省，小便都連續上了好幾次才一起沖掉導致，讓他無奈求助「這馬桶的髒污該如何處理？」，而內行人也好心分享只要靠「2好物」就能輕鬆解決。
尿漬這回事除不衛生外，也很影響家居的潔淨與觀感吧！（按圖了解）
馬桶陳年尿垢刷不掉怎麼辦？內行人推2個便宜去漬好物
一名網民於網絡發文表示，自己在有間套房，專門出租給附近上班族，但是對方搬家前，他到房內查看了一下，發現馬桶裏面有髒污，「我拿馬桶刷刷了半天還是沒有效果，詢問房客，他說之前停水停好幾天，大便都積在裏面沒法沖，加上他平時節省，也是撒好幾泡尿才沖水一次，所以就變這樣了...」。
這名網民表示，他之前租給別人的大樓，也有房客沒保持浴室清潔，當時聽了保安的話，花了1000多元請清潔工來打掃，但效果讓人失望，跟自己打掃差不多，所以這次打算自己清理，「請問這馬桶的髒污該如何處理？」
貼文一出，引發許多網民熱烈回應：
．「用酒精擦手紙擦擦看，我覺得好像比刷子好用，可能接觸面積大」
．「那個用百潔布刷得起來，我刷過很多次」
．「大賣場馬桶清潔劑試試，蠻有效」
．「去買潔瓷浴廁清潔劑濃縮款，超有效」
．「這馬桶這麼髒，我是會乾脆換掉啦」
．「平價馬桶千多元，不過清運加水電工安裝費佔比太高，不建議單換一顆，除非家裏很多東西要換在一起弄」
．「清潔劑先泡整晚，無法浸泡處，請用抹布浸泡清潔劑敷整晚。非到無計可施不用鹽酸，更不要換馬桶，馬桶拆除容易破壞防水層」
不過，有內行人則分享，其實只要靠「檸檬酸」和「小梳打」就能輕鬆解決：
．「檸檬酸加小梳打，解決一切困擾」
．「一包檸檬酸20元，丟下去直接乾淨」
．「就是用檸檬酸啊！化工行買一包十多元而已，倒下去給他泡，放個幾小時再回來刷， 一下就掉了 ，結塊的我都遇過」
．「要省錢用檸檬酸跟小梳打」
【延伸閱讀，更多家居清潔建議】
家居實用技巧｜通渠要搵師傅上門又貴又麻煩 2招幫你慳番幾百蚊
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：馬桶裡的尿垢刷不掉怎麼辦？內行人推2個便宜去漬好物，陳年髒汙保證煥然一新】