渠味｜浴室廚房排水口有臭味？教你3招除臭　還令曱甴不再爬上來

廚房、浴室排水孔的臭味怎麼解？



尤其是二手屋、老公寓的管線安排，更是容易讓臭氣一路燻上來。用水沖、用刷子刷都不見明顯改善。

有名網友深受排水孔異味所苦，在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上詢問：「排水孔有異味可推薦什麼商品？」

一個圖輯看清過來人分享的3個除臭妙招 連曱甴小蟲都不再有（點圖放大閱讀）：

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不少人回應煩惱的原PO，分享自己的除臭大法，綜合網友回應該怎麼去除廚房、浴室排水孔的臭味？大致可以歸類為以下3個妙招：

1.用清潔劑除臭

不少網友使用清潔劑來去除排水孔的異味，「蘇打粉＋檸檬酸＋熱水」、「最安全簡單溫和就是蘇打粉倒進去，再到一些水，等待一段時間」。

「一小瓶蓋的滴Ｘ消毒水，除臭又除蟲」、「漂白水，倒下去，立馬沖下熱水」、「白醋加蘇打粉」、「妙Ｘ家水管液，超有效的」。

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2.防臭水門、換可關閉的排水孔蓋

把排水孔蓋打開裝防臭水門，不只可以防止異味飄散，蟑螂和小蟲子也比較不會透過排水孔爬上來，是許多網友推薦的法寶。

「我們家全部落水孔都裝這個！水下的去、異味和小昆蟲上不來，非常好用！」、「我有經驗，原本一樓浴室有裝防蟑的地漏，嫌它排水太慢便拿掉，發現浴室變臭，原來氣味就是從水溝衝上來的……最後乖乖裝回防蟑地漏」、「直接換有蓋的（可關閉的排水孔蓋），要用打開，不用關著」。

「舊公寓很常會有這問題（煙味），我在五金雜貨店買過雙層的排水孔蓋，上面有一個小小的旋轉撥扭，洗澡時撥一下，洗完澡再撥一下，可以完全阻隔別樓層的異味透過管路飄進來，便宜又好用。」

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3.放水袋、鋪濕紙巾

還有一種更不用花錢的方法，就是透過放水袋在排水袋上，阻絕臭味飄出。「每天都用濕紙巾蓋住，不然有臭味、有會飛的小蟲、又有小蟑螂會跑進來 （剛蓋下去的時候我有先灑水，會貼的緊密點）。」

「我家也有臭味困擾！原先用矽膠保鮮膜，之後在社團看到有人分享利用袋子裝水方法，洗完澡水袋蓋住即可」、「直接用袋子裝水綁起來，放在水孔蓋上就解決了，經濟實惠」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：浴室、廚房排水孔有臭味怎麼辦？內行人用3招快速消除異味，蟑螂小蟲不再爬上來】