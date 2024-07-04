小朋友行路姿勢歪斜　容易腳攰腳痛　可能是扁平足問題？

小朋友經常嚷著說不想走路、腳好攰、行路好痛？家長或會發現小朋友的腳掌很扁，行路姿勢歪斜，這可能是腳部問題，如扁平足所引致？到底扁平足是甚麼？又可以怎樣解決？本文請來香港專業教育學院（葵涌）健康及生命科學系高級講師胡煒生（胡Sir）為大家解構扁平足問題！



行路歪斜或是腳部問題 香港小朋友扁平足普遍

有不少家長留意到小朋友行路姿勢奇怪、歪斜，又經常說腳部疲累，走路感到痛楚，這可能是腳部問題，如扁平足、Ｘ形腿、後足外翻所引致，胡Sir指，在香港，小朋友有扁平足是十分普遍的，有文獻指出20至30%的小朋友就會扁平足問題，這是因為幼童(幼稚園時期)的足弓尚未完全發展好，有扁平足是正常現象， 家長不用過分擔心，只是，家長應持續關注情況，隨著小朋友上小學後，後足逐步發展，如果仍然有扁平足就需要留意。

小朋友經常說腳部疲累，走路感到痛楚，這可能是腳部問題（圖片：Shutterstock）

甚麼是扁平足？ 會對發育有所影響嗎

胡Sir解釋，扁平足指舟狀骨掉落，內足弓下塌，引致膝蓋X形外翻，嚴重者更會影響脊骨，患有扁平足會使走路跑步時容易疲累疼痛，亦容易跌倒。扁平足可分為先天和後天，先天扁平足可以是因遺傳，或天生足部骨頭排列問題、韌帶鬆所致，而後天可以是由於缺少運動、意外、肌肉發展差、體重過重所導致。扁平足是生長期必經階段，一般隨著年紀増長會趨向正常，假如缺乏適當選鞋及做運動，情況就容易變差，成長後可能會衍生拇趾外翻，跟腱炎等足部問題，因此最好在生長黃金期時適當選鞋及做相應運動。

扁平足指舟狀骨掉落，內足弓下塌。

大人細路都有扁平足風險 揀鞋著鞋注意事項

扁平足可由後天所導致，因此大人亦有患上扁平足的風險，胡Sir建議指，即使是成年人或是小朋友也應了解自己足部情況，小朋友最好約每4個月至半年進行一次足部檢查，亦要小心揀選適合的鞋及鞋墊，穿適合的鞋有輔助作用，可以提供額外的舒適度和支持，在選擇鞋子時，可以選後跟較穩固的鞋，至於鞋墊，需選擇提供合適足弓承托，這點非常重要，能增加接觸面，有效平均分散足底壓力，並控制步行時後跟的過度擺動，有效減低疲勞和勞損的機會。另外，胡Sir亦建議扁平足患者需多做足部運動，使腳部肌肉更穩妥。

鞋墊最重要是選擇能提供合適足弓承托。

扁平足運動

扁平足能透過加強鍛鍊小腿肌肉和足底肌肉，幫助有效維持足弓形態，以下將簡介5種適合大人細路於家中就能進行的有助扁平足運動。

1.雙腳足尖運動

雙腳足尖運動

雙腳與髖關節同闊站立在地面上，提起後跟至最高位，直到感到小腿肌肉強烈收縮，保持5秒。再緩緩下降到原本位置，以上為一個動作。這個運動能增加小腿肌肉的肌力，可分為每組10至15次，每日進行2組，每組之間休息30秒，總運動時長約5分鐘。

2.後跟行運動

後跟行運動

雙手叉腰，後跟著地，前腳掌翹起。膝關節伸直，雙眼向前望，後跟支撑來回行。感到小腿前外側肌肉收縮。這個運動能增強小腿肌肉肌力，促進足弓發育。來回3分鐘為一組，每日進行2至3組，每組之間休息30至60秒，總運動時長約10分鐘。

3.足尖行運動

足尖行運動。（圖片：Shutterstock）

雙手叉腰，提起後跟，前腳掌支撑地面來回行，過程中能感到足弓有牽拉感，小腿後肌收縮。這個運動能提升小腿及足底肌肉的肌力，提升足踝穩定性。可以以來回行3分鐘為一組，每日進行2至3組，每組之間休息30至60秒，總運動時長約10分鐘。

4.單腿足尖外旋運動

雙手扶牆，另一腳放在支撑腿腳背，支撑腿後跟抬起，以腳尖為軸心，腳尖儘量緊貼地面不動，向支撑腿方向旋轉，以上為一個動作。這個運動能增強小腿肌肉的肌力。單側連續完成10至15次，兩側為一組，每日進行兩組，每組之間休息30秒，總運動時長約10分鐘。

5.抓毛巾運動

抓毛巾運動。（圖片：Shutterstock）

腳掌踩著毛巾，保持腳掌和後跟不動，腳趾屈伸，將毛巾拉向自己，形成足弓，以上為一個動作。這個運動能強化足底肌肉單側連續完成10至15個，雙側為一組動作，每日2組，每組之間休息30秒，總運動時長約10分鐘。

最後，胡Sir提醒，足部健康不容忽視，尤其是小朋友正值發育時期，作為家長更需緊密關注小朋友足部健康和發展，切勿忽視扁平足問題，定期觀察小朋友有沒有足部痛症，步姿是否正常，並鼓勵小朋友多做運動，最好每4至6個月到坊間提供的免費足部檢查，尋求醫生、足科矯形師的專業意見，及早作出適當矯正。