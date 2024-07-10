Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展2024｜附半價購票詳情

親子好去處｜《Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展》已於尖沙咀 iSQUARE 國際廣場四樓隆重舉行，展覽以互動形式進行，透過故事方式及互動情節為小朋友帶來一場沉浸式尋寶之旅。參加者將會成為 Peppa Pig 故事其中一員，一起經歷冒險情節，乘搭潛水艇尋寶！



Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展2024

互動遊戲與沉浸式體驗展覽 讓小朋友玩得更投入

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》以香港為首站，完整呈現Peppa Pig 的故事。入口以故事形式介紹任務到校巴等等體驗區，參加者身歷其境感受Peppa Pig的冒險世界，適合大人跟小朋友一同參與。參加者利用「寶藏探測器」啟動主題區域各個沉浸式體驗受拍照位，製作專屬於一家人的《我們家的快樂時光》繪本故事相冊，既好玩又具紀念性！完成旅程還可以到期間限定店買精品，或去3樓Peppa Pig主題CAFE品嚐打卡美食。低至半價購票

【Peppa Pig 故事開始】

以故事書的開端，讓參加者可以理解今次的任務，感受身歷其境的奇幻冒險。以寶藏探測器啟動主題區域，拍攝的照片及小朋友的名字會製成屬於自己的一本《我們家的快樂時光》繪本故事相冊。低至半價購票

Peppa Pig展 互動打卡位 1：Peppa Pig 校巴

與Madame Gazelle 一起在校巴上唱歌，開開心心上學去。低至半價購票

Peppa Pig展 互動打卡位 2：Grandpa Pig 探險船

登上 Grandpa Pig 探險船，與Peppa的家人一起上船體驗航海的趣味！低至半價購票

Peppa Pig展 互動打卡位 3：Peppa Pig森林

以森林為主題的投影劇場，森林更加入George 的獨立情節，讓小朋友更能投入於故事當中。參加者更可透過畫出森林動物然後投影到牆上去「捕捉」，令自製Peppa Pig 故事書更豐富。低至半價購票

Peppa Pig展 互動打卡位 4：海盜島

跟Peppa Pig 一起潛入海底，尋找屬於你的寶藏。低至半價購票

Peppa Pig展 互動打卡位 5：Peppa Pig 山洞

進入山洞之後，參加者可以大家手拖手形成一個圓圈去捕捉螢火蟲。低至半價購票

Peppa Pig展 互動打卡位 6：Peppa Pig 午餐盒

我們可以一同製作Peppa Pig午餐盒，讓我們感受午餐的樂趣。低至半價購票

Peppa Pig展 互動打卡位 7：Peppa Pig泥坑

跳泥坑一直是Peppa 最愛的遊戲之一，跟 Peppa Pig 一同開心跳泥坑。低至半價購票

Peppa Pig展 互動打卡位 8：Peppa Pig 潛艇

低至半價購票

完成尋寶之旅後，參加者更獲得專屬的《我們家的快樂時光》繪本故事相冊，整本相冊紀錄一家大細每段旅程的親密回憶！原來，寶藏就是家庭帶來的幸福感！

圖片授權：護士Vi媽三小火

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》活動資訊

地點：尖沙咀iSQUARE 國際廣場4樓

日期：2024年6月28日 （星期五） – 2024年09月01日 （星期日）

參觀時間：

- 星期一 至 星期五 — 早上 11:00 至 晚上 08:30 （晚上07:30停止售票及入場）

- 星期六 至 星期日及公眾假期 — 早上 11:00 至 晚上 09:00 （晚上08:00停止售票及入場）

購買連結

展期：（2024年6月28日至9月1日）

1) Peppa 探險家通行證 1張單人票連1 個寶藏探測器（大小朋友同價)： HKD250

2) Peppa 好拍檔通行證 （僅供入場，大小朋友同價）： HKD125

3) Package Set: 3 張單人票連 1 個寶藏探測器: HKD480

4) Premium Family Set：3 張單人票 連 1個寶藏探測器＋《我們家的快樂時光》繪本故事相冊: HKD580

FAQ

Q :我可否只買 Peppa 好拍檔通行證 進入展覽？

A：是次展覽於內容上有不同的互動元素需以門票中的寶藏探測器進行展覽過程。每組進場人士必須購買至少一組寶藏探測器，並建議每組進場人數為 4人，不多於6人，以確保活動體驗過程流暢。

Q：我什麼時候可以進入展覽？

A：《Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展》展覽期為 2024年6月28日(五)至7月1日(日)。

每天活動開始時間：

星期一至五：11:00 - 20:30（觀眾最後進場時間：19:30）；

星期六、日及公眾假期：11:00 - 21:00 （觀眾最後進場時間：20:00）。

Q：展覽的地點在哪裡？

A：展覽地點位於香港 尖沙咀 iSQUARE國際廣場4樓 (彌敦道63號)

Q：展覽有年齡限制嗎？

A：展覽內容沒有年齡限制的，但因展覽中會有各影音效果，建議12歲以下兒童有家長陪同進場。

Q：兒童需要購票入場嗎？

A：本次活動兒童需要購票入場。

Q：現場設有售票櫃台嗎？

A：現場設有自動售票機，可供未有購票人仕使用。各官方網上購票平台也是24小時運作。

Q：如何購買門票？

A：此活動只設網上購票及現場自動售票機。目前官方網上購票平台只有Incutix, Klook 與 01Space，請勿在非以上提及平台購買門票，如有任何票務疑問，可電郵至info@incutix.com查詢。

Q：門票只接受單一次進場參觀？

A：對，每張門票只可進場一次。如任何原因要再次入場，必須另行購買門票。

Q：在哪裡換領套票商品？

A：在展覽商品店區換領，換領時必需連同有效二維碼一併驗證。

Q：如購票後未能如期進場，可申請退款嗎？

A：不可以，只接受更改進場日子一次。

Q：如購票日子因惡劣天氣（如黑色暴雨警告或8號或以上烈風訊號）未能進場，可申請退款嗎？

A：不可以，只接受更改進場日期。如購票日子為展期最後一天另行安排。