暑期活動2024 | 4大Adidas運動班幼兒3歲起可參加+獨家79折優惠

暑期活動2024可以開始報名了！暑期活動不只增進親子互動，更可讓小朋友趁假期發掘興趣，在玩樂中成長！「adidas x ASG 暑期運動營 2024」現已接受報名，現香港01讀者更可尊享獨家早鳥79折優惠，家長們報名從速！



【延伸優惠】暑期早鳥優惠低至37折！運動夏令營、Peppa Pig親子尋寶之旅、小小農夫生態遊、室內滑雪場等超過20個親子好去處！

暑期活動2024推介【1】adidas X ASG 暑期籃球營 | 早鳥報名享獨家79折

此訓練營旨在為3至16歲的孩子們供全英語授課的專業籃球培訓，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1對1攻防。8位頂尖星級教練來自香港、英國、阿根廷和美國，包括FIBA U17 世界杯美國國家籃球隊教練Don SNOWALTER、前澳洲NBA籃球學校教練Ezequiel BERGERO、前香港籃球代表隊隊員蘇伊俊及USAB美國籃球協會金牌教練張鵬楚。

暑期班有多個地點、時間供家長自由選擇，包括灣仔、藍田、九龍塘、旺角和屯門等5大場地，亦設計了不同課程難度，從基礎技巧到團隊協作，讓小朋友一流教練的專業指導下挑戰自我，開展籃球之路！

A) adidas x ASG Basketball Fun Camp 籃球啟蒙營 (低強度訓練)

此訓練營旨在讓學員感受到籃球的樂趣，激發學員對於籃球的熱愛，適用於初次接觸籃球或掌握基 本籃球基礎的學 員，以及想感受輕鬆籃球氣氛的學員。

適合年齡：5 - 7歲 / 8 - 12歲

訓練強度：低強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/旺角/九龍塘耀中

課程費用：

7月1日前報名享79折 $2,280｜正價95折至7月8日 $2,375（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

adidas x ASG籃球啟蒙營 早鳥報名連結：

藍田｜灣仔｜旺角｜九龍塘

B) adidas ASG Total Skills Camp 籃球全方位 (中強度訓練)

此訓練營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1對1攻防，幫助成為技巧全面的MVP。

適合年齡：5 - 7歲 / 8 - 12歲

訓練強度：中強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/旺角/九龍塘耀中

課程費用：

7月22日前報名享79折 $2,280 - $2,375

正價95折至7月29日 $2,375 - $2,850（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

adidas x ASG籃球全方位營 早鳥報名連結：

藍田｜灣仔｜旺角｜九龍塘

C) adidas ASG Lethal Weapon Camp 籃球火 (中強度訓練) | 7月22日前報名享獨家早鳥79折

適合年齡：8 - 12歲 / 12 - 16歲

訓練強度：中強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/九龍塘耀中

課程費用：

7月22日前報名享79折 $2,375｜正價95折至7月29日 $2,850（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

adidas x ASG 籃球火營 早鳥報名連結：

藍田｜灣仔｜九龍塘

D) adidas ASG Basketball IQ Camp 籃球領袖 (中強度訓練)

適合年齡：8 - 12歲

訓練強度：中強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/九龍塘耀中

課程費用：

7月15日前報名享79折 $2,375｜正價95折至7月22日 $2,850（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

adidas x ASG 籃球領袖營 早鳥報名連結：

藍田｜灣仔｜九龍塘

E) adidas ASG Super Athlete Camp 籃球全明星 (高強度訓練)

適合年齡：8 - 12歲 / 12 - 16歲

訓練強度：高強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/九龍塘耀中

課程費用：

7月22日前報名享79折 $2,375｜正價95折至8月12日 $2,850（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

adidas x ASG 籃球全明星營 早鳥報名連結：

藍田｜灣仔｜九龍塘

F) adidas ASG Road Runner Camp 敏捷籃球 (高強度訓練)

適合年齡：12 - 16歲

訓練強度：高強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/九龍塘耀中

課程費用：$2,375（原價$3,000）

7月8日前報名享79折 $2,375｜正價95折至7月22日 $2,850（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

adidas x ASG 敏捷籃球營 早鳥報名連結：

藍田｜灣仔｜九龍塘

暑期活動推介【2】ASG 暑期劍擊營 2024 | 6月17日前報名享獨家早鳥88折

適合年齡：3 - 12歲

上課地點：觀塘FSA劍擊運動學院 / 上環APEX TEAM FENCING

課程費用：$1,852.5 | $2,964 | $3,705（原價 $2,100 | $3,360 | $4,200 ）

課程費用包括：ASG 運動營球衣及證書

ASG暑期劍擊營 早鳥報名連結：

觀塘FSA劍擊運動學院｜上環APEX TEAM FENCING

適合年齡：5 - 15歲

上課地點：九龍塘耀中國際學校

課程費用：$2,348.4 | $2,935.5（原價 $2,472 | $3,090）

課程費用包括：ASG 運動營球衣及證書

早鳥報名連結

（adidas X ASG提供）

（adidas X ASG提供）

（adidas X ASG提供）

暑假活動推介【3】 ASG 暑期跆拳道班 2024 | 6月15日前報名享獨家早鳥86折

適合年齡：3 - 12歲

上課地點：新蒲崗/太子/土瓜灣/佐敦

課程費用：$1,197 | $1,316.7 | $1,368 | $1,504.8（原價 $1,400 | $1,540 | $1,600 | $1,760）

課程費用包括：ASG 運動營證書

ASG 暑期跆拳道班 早鳥報名連結：

新蒲崗｜太子｜土瓜灣｜佐敦

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【4】ASG 暑期足球營 2024| 6月17日前報名享獨家早鳥95折

適合年齡：5 - 13歲

上課地點：九龍塘耀中國際學校

課程費用：$1,299.6 | $1,624.5 （原價 $1,368 | $1,710）

課程費用包括：ASG 運動營球衣，證書及足球一個

早鳥報名連結

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【5】 SG 排球營 2024| 6月17日前報名享獨家早鳥95折

適合年齡：5 - 11歲

上課地點：九龍塘耀中國際學校

課程費用：$1,717.6 | $2,147（原價 $1,808 | $2,260）

課程費用包括：ASG 運動營球衣，證書

早鳥報名連結