將軍澳綁架案｜3歲童被擄走家長心慌慌 Apple AirTag 變搵仔神器

昨晚（3日）網上流傳數張相片，從圖片中可見一名兒童被人抱走。今日（4日）清晨警方證實發生擄帶兒童事件，並救出肉參。經初步調查，相信有人疑涉及財務問題而預謀犯案，初步與受害家庭不相識。



三歲男童在將軍澳廣場被掩嘴擄走

一名3歲男童昨日（3日）在將軍澳廣場被掩嘴擄走，並藏參於附近豪宅屋苑「天晉」，家人被勒索值逾500萬元的泰達幣（USDT）作為贖金。今晨，警方已救出肉參，並拘捕兩名女子。警方今午約5時在灣仔警察總部交代詳情指，兩名被捕女子均為38歲，其中一人持雙程證，另一本地女子為單位租客。經初步調查，相信有人疑涉及財務問題而預謀犯案，初步與受害家庭不相識。

警方表示，相信有人當時帶備用以運送男童的嬰兒車、替換衣服及行李箱，趁母不為意強行抱走男童，其中一名被捕人士強行擄走男童，以手掩口阻止他呼叫，帶到附近的嬰兒車，推至附近公園後，另一被捕人士用行李篋會合，將男童放入篋內，再帶到一個單位。

警方救出男童後，男童獲安排往醫院，沒有表面傷勢，仍然清醒，現在情況穩定，須留醫作進一步觀察。警方在單位內未搜獲任何化學物品，至於男童有無被施以有毒物質令其昏迷，仍有待醫生或法醫檢查。

育有兩孩家長表示立即購置嬰兒車 方便看顧孩子

袁小姐是將軍澳區的居民，得悉綁架事件感到震驚並立即購置嬰兒車：「 因為我一個睇唔到兩個（孩子），即刻買架BB車（嬰兒車），佢兩個坐喺BB車咪唔驚畀人拐咗囉！佢坐BB車我睇住佢吖嘛！」

Apple新產品AirTag具追蹤位置功能 幫媽媽變成「搵仔神器」

Apple 其中一個產品AirTag，產品外形輕巧，具有定位功能之外，還可以引導追蹤、定位保密等實用功能。產品原意為「大頭蝦」而設，讓人更易找到常常弄丟的銀包、鎖匙等小物件。不過，只要設定得宜，相信也能成為家長們的「搵仔神器」，讓父母實時了解位置，倍感安心。

追蹤功能可加密，阻止不法分子窺看孩子的行蹤和位置。另外，萬一小朋友走失而電話沒電，AirTag的電池能維持運用，給予可信賴的大人時，也能立即顯示用家的聯絡方法，讓小朋友能適時求助。

不過，如果想為小朋友安裝，切勿用家長的Apple ID配對，否則孩子一離開家長手機的藍牙接收範圍就可能會鳴聲大作。建議用以下3步為子女設定：

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