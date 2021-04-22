Apple新產品AirTag具追蹤位置功能　幫媽媽變成「搵仔神器」

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-22 21:07

Apple於本周23日起預售一款新產品AirTag，產品外形輕巧，具有定位功能之外，還可以引導追蹤、定位保密等實用功能。產品原意為「大頭蝦」而設，讓人更易找到常常弄丟的銀包、鎖匙等小物件。不過，只要設定得宜，相信也能成為家長們的「搵仔神器」，特別為自行上學、放學的學生或是外遊的子女配戴上，讓父母實時了解位置，倍感安心。

如擔心小朋友放學或獨自外出有危險，可嘗試配戴在他們的常用物件或背包上。（Photo-ac）

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AirTag的外形約一個5元硬幣，購買時可以免費刻上文字和圖案，令產品更具個人特色。產品的精準尋找功能更適用於iPhone11以上的型號。產品即將在4月23日（星期五）晚上8時起預售，4月30日起發售，一個價錢為$239，四個裝為$799。

按圖了解AirTag產品特色：

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產品一出，不少網民已研究其能否為子女配戴，貪其功能單一，不像智能手錶一樣讓小朋友有多種功能可把玩。而且，追蹤的功能可加密，阻止不法分子窺看孩子的行蹤和位置。另外，萬一小朋友走失而電話沒電，AirTag的電池能維持運用，給予可信賴的大人時，也能立即顯示用家的聯絡方法，讓小朋友能適時求助。

如果想為小朋友安裝，切勿用家長的Apple ID配對，否則孩子一離開家長手機的藍牙接收範圍就可能會鳴聲大作。建議用以下3步為子女設定：

不過，由於產品目前尚未有真正的用家，亦有網民擔心產品會胡亂接上其他人的Apple裝置，或是會因小朋友的行動而令產品錯誤判斷，在課堂之中發出聲響。以上有待產品出售後，才能一一測試。

當然，此產品也能協助常常遺失物件的「大頭蝦」小朋友身上，為他們的貴重物品配上，一旦遺留了，產品亦會發出聲音提示，幫助小朋友拾回失物。