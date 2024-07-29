巴黎奧運｜陳諾思滿足入16強感謝父母支持「希望沒有令他們失望」

巴黎奧運｜女子花劍個人賽，港隊代表陳諾思以8：15不敵世界排名第6的德國劍手蘇亞（Anne Sauer），於16強止步。雖然未能進級，但對於年僅19歲的陳諾思有此成績，實屬不易。這次比賽，陳諾思的父母遠到巴黎為她打氣，她接受訪問時感謝的支持：「這麼遠來到，希望沒有令你們失望，至少贏到一場。」



賽後，陳諾思接受訪問時表示：「很開心，而且這裏（比賽場地巴黎大王宮）真的很漂亮，很開心在這裏比賽。」又稱今次參加奧運，試煉到自己膽量：「因為這個舞台實在太大了，比起亞運更加大，又可以跟這麼厲害的對手打，覺得自己今日已經很勇敢。」

落敗一刻，陳諾思（左）面露笑容。（路透社）

「花劍少女」年幼時竟最討厭劍撃運動

陳諾思運動生涯中，一直有父母的支持及鼓勵，允許她自由選擇喜歡的活動。六歲時，她第一次體驗了花劍。當她戴上頭盔時感到害怕，不知道自己應該做什麼，甚至哭起來。起初花劍是她一開始最不喜歡的運動。不過在父母的鼓勵下，再度參加劍擊課程，逐漸體認到這項運動能夠提升她的應變能力，因而對這項運動產生了濃厚興趣。

她認為劍擊運動存在許多變化，無法預測。相較於像游泳這樣需要個人持續練習的運動，劍擊需要兩個人。當你的對手調整戰術或技能，必須立即做出反應並適應。這正是劍擊運動的迷人之處。

面對學業壓力同時兼顧劍擊 但父母無限支持是她堅持的動力

對陳諾思而言，家人的支持是她平衡學業和劍擊的無限動力。自小父母便會為她悉心安排不同活動，但升中後學習範圍變得更廣，面對功課和考試壓力、練習和比賽，曾感到困惑，幸好有父母的指導，才得以平衡劍擊和學業。父母從不會責怪她，反而加以鼓勵，並一同找出解決辦法。她認為明白時間管理的重要性，要兼顧劍擊和學業相當疲倦，但從不感吃力，因為相信要成功必有所犧牲。