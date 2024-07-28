巴黎奧運｜19歲陳諾思女花16強出局譜歷史 「覺得自己已很勇敢」
撰文：陳旭暉
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巴黎奧運女子個人花劍16強，港將陳諾思以8：15不敵世界排名第6的德國劍手蘇亞（Anne Sauer），告別個人首次奧運旅程，年僅19歲的她顯得相當滿足，認為自己「已很勇敢」，並展望將來。
在32強面對強敵蘇亞，陳諾思未有怯場，第一回合只落後4：5，不過第二回合被拉開至10：6，蘇亞掌握節奏後，再在第三回合以15：8勝出。
落敗一刻，陳諾思脫下面罩卻露出笑容，這名19歲少女初次征戰奧運，在32強擊敗東晟良，晉級至16強已是寫下香港女子花劍歷史：「很開心，而且這裏（比賽場地巴黎大王宮）真的很漂亮，很開心在這裏比賽。」
去年杭州亞運，陳諾思為港隊摘下一面銅牌，她表示最滿意的一點，是自己今天真的有好好享受比賽：「因為我覺得今天進入這個比賽狀態時沒有太緊張或想太多，有好好享受這個舞台。」諾思又稱今次參加奧運，試煉到自己膽量：「因為這個舞台實在太大了，比起亞運更加大，又可以跟這麼厲害的對手打，覺得自己今日已經很勇敢。」
在32強面對東晟良時，陳諾思一度領先9：4，之後兩人戰至14平手，需要「決一劍」。她笑稱第一場或贏在「無諗咁多」：「我覺得今日我或者（旅程）要完結了，最後一劍也應該要享受，沒有去想要贏或要得分。」
被問到現在最想做什麼時，陳諾思笑稱「要食嘢要放假，有咩好食嘅都想塞落個口」；她又指之後會參加世界盃，希望能記住今天這個感覺，「之後世界盃能進入這個享受的狀態，能表現得再好一些。」
陳諾思亦感謝家人支持：「這麼遠來到，希望沒有令你們失望，至少贏到一場。」
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