江旻憓奧運奪金｜父母不干預、全心全意支持是做運動員最大推動力

巴黎奧運｜香港女子重劍「世界一姐」江旻憓(Vivian) 今天（7月28日）在2024年巴黎奧運個人重劍項目中奪得金牌，為港隊奪得今屆奧運首面獎牌，為港爭光。Vivian曾於東京奧運八強止步為敗陣而落淚，今天一步一步走上奪金舞台，實屬不易。



自細已感受媽媽的期望並盡量滿足 對父母坦白不容易

江旻憓2歲時已舉家移民加拿大，約6歲時回流香港。年幼時跟一般香港小朋友無異，都是被父母安排接觸多項興趣活動，例如跆拳道、溜冰、古箏、畫畫、芭蕾舞等活動。

江媽媽希望女兒成為優雅的女生，於是帶她學芭蕾舞。但江旻憓自覺「跳得好肉酸」，一上跳舞班就哭。後來欲轉學跆拳道班，縱使媽媽萬般不情願，仍願意一圓女兒心願，同時繼續尋找其他「優雅的運動」，譬如花式溜冰，江旻憓也跟隨媽媽意思「溜」了六年。

Vivian自言能感受到媽媽對自己的期望，於是會盡量滿足媽媽，溜冰亦言。「我終於忍不住對媽媽說，我根本不喜歡溜冰，她好傷心呀……」，當江媽媽得知女兒最愛劍擊不愛溜冰後，亦深明「興趣」才是推動力，其後亦支持她的決定，更以行動支持愛女，例如煮豐富菜式來慰勞她。她自言父母不干預人生規劃，並全心全意的支持是讓她走上全職運動員的舞台的最大推動力。

江旻憓最初其實先喜歡跆拳道，之後才愛上劍擊。（資料圖片／高詩琦攝）

11歲起接觸重劍 頓時被俘虜其心繼而投身於重劍運動

江旻憓自11歲起開始接觸重劍，這項運動立刻俘虜了她的心。「重劍講求速度，但同時帶點優雅，就像跆拳道和芭蕾舞一樣剛柔並重。」她的天份、興趣推動力，使她練習3年已經嶄露頭角，其後更奪得全國少年錦標賽U17組冠軍。

早於2016年的里約奧運於16強止步、東京奧運8強止步，直言「對唔住大家」，其後更說「唔要輸咗喊，而要贏住喊」。今屆2024年巴黎奧運，憑藉精湛的劍擊技術及平穩心態，一步一步奪回分數，最後一局就以逆轉勝方式擊敗對手，為港隊奪得今屆奧運首面獎牌，此時江旻憓喜極而泣讓香港市民同樣感動十分。

江旻憓於巴黎奧運奪金。（袁志浩攝）

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「微笑劍后」劍擊技術一流 原來更是一名學霸

雖然她熱愛劍擊運動，但同時把握時間讀書及溫習。於中學時期，她就讀國際學校英基沙田學院，放學便練劍及做功課。若然功課量過多，便會留於翌晨再繼續。如遇上出國參賽的話，她便選擇在飛機上做功課。

刻苦生活始終有回報，她的 IB 成績共取得41分（滿分為45分），其後更透過普通入學申請成功被史丹福大學錄取修讀「國際關係」，其後於香港攻讀中國人民大學法律碩士，2021年9月到香港中文大學攻讀法律博士課程（J.D.）。