升中｜開學孩子或出現恐懼和焦慮 家長必學四招助子女排解不安感

電影《玩轉腦朋友2》中，主角韋莉經歷小學升中學的不安、與好友分離、自我認同等難關，被壓力和焦慮感包圍得喘不過氣，這正是不少要面對升中的孩子內心的寫照。對於許多孩子來說，升學等於要面臨對新環境的不安、學習形式的轉變以及要融入新群體的挑戰，難免感到擔心與恐懼。（本文作者：香港中華基督教青年會程序幹事曹祖祥）



家長在以下四方面的鼓勵和陪伴，有助減低子女的升學焦慮，驅走內心中的「阿焦」：

1.鼓勵與小學同學保持聯繫

鼓勵孩子與小學同學交換聯絡方式，讓孩子感到與熟悉的朋友保持聯繫，減少孤獨感。讓孩子在新環境中帶來心理上的支持，並能夠分享彼此的升學經歷，共同面對新環境的挑戰。

2.陪同孩子預備開學

陪同孩子參加新學校開放日，讓孩子熟悉學校環境和交通方式，更有準備適應新的校園生活。此外，家長可以與孩子一同規劃不同的交通路線以應對突發情況，讓孩子感到有安全感，在遇到問題時不會慌亂。

3.鼓勵孩子參加群體活動

鼓勵孩子按興趣和才能參與學校群體活動，讓他們更快融入新環境。參加群體活動能讓孩子結交新朋友及提升他們的社交技能和自信心。

4.保持耐心與開放

孩子升中後，不少家長都希望孩子學會獨立思考和面對挑戰。這背後需要家長對孩子的鼓勵和支持，例如減少責罵孩子，耐心聆聽孩子的擔憂，表現出理解和給予正面的回應。這種開放及高接納性聆聽的溝通模式，能夠讓孩子感到被重視和理解，幫助他們更好地表達自己的情緒和想法。這不僅能夠培養孩子的自信心，還可以提升他們解決問題的能力。

如果孩子於開學時持續出現恐懼和焦慮，家長可尋求專業心理輔導的幫助，以獲得更針對性的建議，幫助孩子更好地應對升學壓力。