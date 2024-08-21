情緒健康｜六招助子女面對生活裡不確定的情況 減低情緒困擾問題

生活難免遇上未知或不如意的事，面對不可控情況，成年人或者以過往經驗及成熟處事來消化情緒。就青少年來說，隨時一件小事足以令情緒困擾，繼以感到壓力及憂慮。當孩子面對生活不確定性，作為家長應如何幫助孩子過渡難過時期呢？

資料來源：衞生署學生健康服務



生活裡有各樣難以準確預知的事情，例如天氣、疫情、親友離去等，我們無可避免要與「不確定」同度每天面對不確定的情況時，子女可能會感到壓力和憂慮。家長給予支持和幫助，能提高子女的應付能力，減少出現情緒困擾。

家長六招協助子女應對不確定情況

1. 營造安心環境

陪伴子女・寧靜安全的環境能令子女感到安心。

2. 聆聽和接納子女的感受

專心聆聽、不批評、不否定子女的感受。

3. 幫助子女表達困惑

鼓勵子女以各種方式抒發感受(例如：傾談、寫作、繪畫、唱歌、手工創作)；

運用情緒圖豐富子女的情緒詞彙，使他們能準確地描述感受，有助調節情緒。

4. 講解現況、解答疑問

用適合子女年齡的話語，講解現實情況和解答他們的疑問。

5. 提高應付問題的能力

運用處境題和角色扮演，提高子女應付問題的能力，從而增加適應改變的信心。

6. 維持生活常規

維持作息常規，適當地給予選擇的機會，能令子女對生活增添控制感。