情緒健康｜孩子常發脾氣或影響身心健康 即學7招協助冷靜情緒

憤怒情緒｜憤怒是常見的情緒，感到憤怒是很正常的事。但若不當地處理憤怒，可能帶來身心問題，而憤怒情緒持續太久或太強烈，亦可能導致一些言語或行為上的暴力。以下會提供７招讓家長可以有效地協助子女處理憤怒情緒。

資源來源：衞生署 學生健康服務



家長必學7招子女冷靜情緒

1.控制自己情緒

當子女情緒不穩時，可能會發脾氣與家長吵架。因此家長先要冷靜自己的情緒，避免發生衝突。

2.暫時離場

家長可以鼓勵子女暫時離開衝突現場，可指示子女到洗手間洗臉、喝水或進食喜歡的食物和飲品，減少因情緒受刺激而衝動行事。

3.怒氣降溫

引導子女進行平靜情緒私活動例如，做運動、洗澡、聽輕音樂、做手工。亦可從 10 開始倒數，再配合緩慢深呼吸，提示自己放鬆。

4.耐心傾聽

家長亦可聆聽子女的傾訴，不加批評。了解他們憤怒的原因、想法和感受，再表達同理心 (例如：「我明白你覺得被不公平對待，所以好激氣」最後，家長可以表示體諒及支持，並詢問子女他們需要什麼樣的幫助。

5.擇時溝通

人在生氣時往往不能冷靜思考，家長不要太計較子女在憤怒時衝口，而出的難聽說話。 待子女冷靜下來， 才是溝通時機。

6.引導思考

家長可以引導子女表達當刻需要什麼，例如需要空間做自己的事， 鼓勵子女列出滿足需要的各種方法，引導子女預想不同方法可能帶來的利與弊，從中選擇適當的方法。讓子女了解憤怒時容易作出令自己後悔的衝動反應，所以在行動前應先考慮後果。

7.以身作則

家長作榜樣「有話慢慢說，不動輒發怒」讓子女模仿。

《玩轉腦朋友》劇照

就如快樂、焦慮和悲傷，憤怒也是人最基本的自然情緒反應。適量的憤怒能驅使人維護自尊，保護自我免受傷害，毋須要求子女「唔准嬲」。但當憤怒持續，或子女因怒氣而攻擊他人、傷害自己、「搞破壞」或妨礙建立人際關係，便要馬上正視，及早幫助。