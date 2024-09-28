婚姻｜老婆M到老公該怎反應？一句「多喝熱水」隨時激到老婆爆炸

老婆抱怨與訴苦，其實不是一句「多喝熱水」就能解決的事！內心的期望其實真的很簡單啊！



老婆抱怨與訴苦，其實不是一句「多喝熱水」就能解決的事！（Canva）

⼥生常說：「我今天『大姨媽』來了。」男生總會說：「多喝熱水。」⽼婆抱怨說：「我今天⼯作了一天，好累。」⽼公也會說：「多喝熱水。」這樣的場景是不是覺得似曾相似，「多喝熱水」這句話，是一個溝通中的爛哏嗎 ! 為甚麼這句話能夠惹得所有⼥生大翻⽩眼？原因很簡單：回答「多喝熱水」的人，若不是不懂同理心，就是不願同理。

溝通，也是情緒上的你來我往

溝通，不僅是言語上的你來我往，更是情緒上的你來我往。我們通常會把情緒理解成一種輔助⼿段，而溝通中的內容才是重點。有些時候，內容是要給情緒預留空間的，我們需要判斷，如果對方的問題是純情緒問題，那麼這個時候，對錯、觀點、道理就都不重要了。

舉個例⼦來說：一個⼥孩和男朋友吵架了，需要找人傾訴男朋友的過失，她通常會先找自己的閨密。因為吵架之後的情緒第一時間是委屈，她需要一個傾聽者、一個⽀持者、一個同戰線的戰友。她可以在溝通中宣洩自己的情緒，直到自己的感性放大到最大值，然後理性才會慢慢回來。

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純情緒溝通時，不需要建議

如果⼥孩找到的是一個很講道理的說教者，在情緒沒有發洩出來的時候只強調對錯和道理，那麼委屈感就會加倍，⼥孩會覺得自己不被理解、不被關心，甚⾄會覺得全世界都是她的對⽴者。而那個不懂同理心的人，會覺得自己說的都是對的，但是搞不懂對方為甚麼就是不聽，自己反倒被指責沒人情，甚⾄沒人性。

不好意思，人都會因為情緒爆棚而腦袋進水，你要是不能讓這⼥孩腦⼦裏的水變成淚水從眼睛裏流出去，你就永遠都無法跟她講道理、談方法。純情緒溝通不需要建議，更不需要解決方法。你大可以把自己想像成一個樹洞，對方只是想把情緒傾倒在你這裡。或者，你把自己想像成一個無情的站隊機器，對錯不重要，站在對方⾝邊才重要。

答案很簡單：她就是在撒嬌

回想一下上面的兩句話：「我今天『大姨媽』 來了。」「我今天⼯作了一天，好累。」這些表達到底在尋求甚麼？答案很簡單：她就是在撒嬌，她就是希望你在意她，她就是希望獲得你的理解，她就是在渴望你的關心，她就是在期待你的安慰……

面對⽼婆的疲累，你就給她按按摩，說一句：「⾟苦了，好好休息一下。」 或者拍拍她的肩膀，說一句：「你這麼優秀，一定沒問題！」 純情緒的表達到處都是，它可能發生在親密關係中，也可能發生在職場上。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「多喝熱水」到底哪裡錯了？答案很簡單：老婆說累了，其實是在撒嬌，渴望老公的關心與理解】