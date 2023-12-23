人妻洗衫洗出老公衫袋2千蚊！原來是他特意安排　浪漫背後有段故

若平時晾衣服的時候，發現洗衣槽中或衣褲口袋裏有錢，會不會感到小確幸呢？



日前有一名媳婦發文分享洗衣洗到台灣8千元大鈔（編：約港幣2千元）的經驗，引發網民羨慕「妳老公很疼妳呢」。

這個老公很可以啊！（按圖了解）

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有一名媳婦在Facebook社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文分享，「請問大家，有洗先生衣服洗到千元大鈔的經驗嗎？」事主表示自己從來沒有洗到過，因為先生都習慣把錢直接放在錢包裏。但是她奶奶就很愛跟她講「又洗到老爺的數千元大鈔」，讓她好羨慕。她覺得那種小確幸，跟先生將薪水直接上繳到她手上是不一樣的。

事主透露，有一天晚上洗衣服的時候，居然被她洗到八千元，內心竊笑再竊笑「老天眷顧我嗎？！」原來就是這種舒心感啊！但隔天先生上班前卻跟她表白說：「昨晚洗到八千元，是不是很開心呀？那天聽到我媽跟你說，洗到我爸掉的錢，覺得你好像很不喜歡輸我媽的感覺…」。

文章一曝光立即引發熱議，很多網民紛紛表示：

．「老公不錯呦」

．「這老公好耶」

．「很可以的老公」

．「老公很貼心」

．「好吧！這個老公過關」

．「老公很會察言觀色耶，給100分」

．「求生技能很強，給過」



也有不少網民回應：

．「這樣不錯，故意把錢放在衣服內，讓老婆驚喜」

．「先生讓你有小確幸的感覺，也太可愛了」

．「會不會明天換你奶奶洗到兩萬，他老公也不想要輸」



不過，也有許多網民感嘆：

．「我都洗到我自己的錢，因為我老公口袋從來沒放錢」

．「我都只有撿到零錢而已」

．「我也想洗到千元大鈔」

．「好羡慕喔！洗了30年衣服沒撿過錢，倒是有發票跟衛生紙讓我洗到抓狂」

．「每次都只洗到衛生紙」



還有網友開玩笑的說：

．「洗到保險套會怎樣嘞？」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】