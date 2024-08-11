婚姻｜老公自覺「醜樣」傾向不生小孩！老婆嬲到爆　網民卻支持他

現今社會已經不太有養兒防老的觀念，許多夫婦會考量家族遺傳疾病或是經濟因素，而選擇不生小孩，近期有位人夫因為不想生小孩而跟另一半吵架，但不想生的原因竟是怕將長得醜的基因遺傳給後代，貼文引起熱議，但網民卻都一面倒支持人夫。



事主在Dcard發文指出，他很誠實的面對自己，坦承長相比普通人還要不好看，因此能找到老婆已經謝天謝地了，他強調自己不是不喜歡小孩，而是上網查資料後發現，多數人都說女兒容易像爸爸，讓他相當崩潰，「沒辦法想像我的迷你版然後戴着假髮。」

事主表示自己的嘴唇很厚，就連老婆也常拿這開玩笑，同時自己也認為厚嘴唇的小孩感覺就不可愛，由於不想毒害自己的小孩，所以傾向不生小孩，但老婆認為很荒謬，畢竟別人不想生都是因為經濟因素，但事主卻是對一個不能確定的原因逃避；對此，事主也納悶：

「是我顧慮太多嗎？生出醜孩子害到的是他們的人生吧」。

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貼文曝光後吸引大批網民回應，幾乎都一面倒支持事主想法：

.「樓主挺負責任的，樣貌是會遺傳，不要生了吧」

.「我覺得你有這種自知之明也沒甚麼不好，不會覺得你很異類」

.「有這種擔憂，那就不要生，因為生出來如果像你，你可能又要煩腦一輩子」

.「我必須說女兒像爸爸的機率很高，因為我就是」

.「我也是怕小孩醜不想生，但大部分人好像都不太在意這個」

.「無關男女，醜的基因真的比較強大，建議你真的別生」



事主事後也回應，表示看了各網民的回應後，更加深的自己不會生小孩的想法:

．「我現在甚至覺得長得醜的人沒資格生小孩，因為長相是會遺傳的，跟一些家族病史一樣，你已經長得醜了還要把這個醜帶給後代超自私」



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