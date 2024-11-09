直資聯展2025｜近萬人次入場取經 直資學校校長分享選校心得

直資聯展2025｜直資學校｜直資中學｜直資小學｜由香港直接資助學校議會（DSSSC）主辦的「香港直資學校聯展2025」，於今日（11月9日）舉行。上午入場人數估計過千人，不少家長一早已到展廳門口排隊，為求向心儀學校諮詢入學詳情。今年有逾50間直資中小學參展，是日可見眾多家長、小朋友與校長互相交流，氣氛熱烈。



「香港直資學校聯展2025」現場盛況（夏家朗攝）

由香港直接資助學校議會（DSSSC）主辦的「香港直資學校聯展2025」，於今日（11月9日），上午九時至下午四時，在九龍香格里拉酒店舉行。今年聯展大受歡迎，估計上午入場人數已超過4500人。受訪家長吳小姐表示，上午十時到場已經人頭湧湧，大批家長排隊等候入場，現場可見每個攤位都「好多人」。她又表示今日有機會與多間學校校長及老師交流，有助了解學校特色及面試要求，獲益良多。

英華書院陳狄安校長教路 報讀直資學校需考慮兩點

英華書院陳狄安校長建議家長在報讀直資學校時，應該先了解學校的教學理念和發展方向是否與家庭教育理念相符，有助家長配合學校教育，讓子女學習更有效率。其次，家長需要了解學校的招生要求，以確保子女適合就讀該校。

陳校長強調直資學校最大優勢是課程多元化，除注重語文教育外，亦重視STEM、音樂、藝術等教育，因此建議家長要了解子女興趣，然後報讀能讓他們充分發展所長的學校。他強調家長不應過分催谷，只需協助和培養子女發掘興趣和潛能。

「一條龍」學校優勢及特色

保良局陸慶濤小學黃志揚校長指，現場有家長希望了解「一條龍」學校的優勢及子女入讀後，會如何輔導生涯規劃。黃校長分享學校與保良局羅氏基金中學屬直屬關係，因此一直有緊密聯繫，無論在課程或教師培訓上，兩校一直有保持溝通及一同進行。他又透露自己與保良局羅氏基金中學校長孫嘉俊博士經常交流，目的是令雙方了解學生狀況，以確保家長對學校有信心，使每位學生在校十二年的過程中都能得到充分的照顧。

被問到「一條龍」學校會如何幫助來自非直屬小學的學適應校園生活，孫博士表示學校會舉辦中一輔導及不同科目的活動，讓學生認識學校的師兄師姐，加快融入新環境。孫博士表示每年約有一半學生並非來自直屬小學，按過往經驗其他小學的學生能力亦相當高，因此不太擔心學生會有適應問題。