直資聯展2025｜逾50間直資學校參加聯展 展現多元化教學特色

直資聯展2025｜直資學校近年深受家長們的歡迎，不但因為學校資源豐富，自由度同樣是直資學校的特色，例如在教學語言和課程設計上家長均有權為子女選擇。香港直接資助學校議會將聯同多間直資學校舉辦「香港直資學校聯展」，屆時將會舉辦12場講座，解構子女教育及升學問題，分享直資學校的特色、教育理念及面試貼士。



課程自由度高 迎合學生發展需要

直資學校制度於1991年出現，是指由政府撥款資助的學校，目標是使本港的學校體制更趨多元化，讓家長有更多選擇。直資學校以自由度及多元化聞名，為確保校內課程能夠滿足不同學生的需要，直資學校在課程設計上擁有較高的彈性。而本港不少直資中學均開設國際課程，例如IBDP課程，GCE A Level等等，家長可根據子女的能力及期望選擇合適的學校。

而直資學校在教育局規管架構下，因此在課程、收生、資源運用及教職員聘用等不同範疇都享有更大的彈性。例如靈活運用資源優化校園設施,如游泳池、室內運動場、樂器室等，務求更迎合學生的學習及發展需要。

多元化課外活動 建立兩文三語能力

除此以外，直資學校的課外活動都涉獵各類範疇，讓學生有更多機會培養興趣及展現才能，例如學生可透過參與遊學團開拓國際視野。同時，直資學校擁有選擇教學語言的自主性,故此直資學校均可按本身辦學理念、教學目標及學生能力等不同因素決定教學語言。不少家長都希望子女能夠提早打好英文基礎，與國際接軌。而現時本港大部份的直資學校都是以英語作為主要教學語言，能夠協助學生建立兩文三語的能力，不過仍有直資學校採用母語教學，家長可以視乎小朋友英文能力衡量為子女申請哪一類型的學校。

香港直資學校聯展2025

香港直接資助學校議會將聯同多間直資中、小學舉辦「香港直資學校聯展」。屆時將會舉辦12場講座，多位校長會為家長解構子女教育及升學問題，分享直資學校的特色、教育理念及面試貼士。名校校長分享入學貼士專題討論，教育專家解構升學資訊直資中、小學參展，一次過輕鬆掌握心儀學校的入學資訊參展學校即場解答家長們的入學查詢。

香港直資學校聯展2025

日期︰2024年11月9日（星期六）

時間︰上午9:00至下午4:00

地點 ：九龍香格里拉酒店宴會大禮堂

費用：免費登記*

(請注意，入場門票並不包括講座名額，如欲參與講座，請另外登記講座名額；如欲現場換領《直資中小學選校指南2025-26》，也必須登記入場門票，謝謝合作）

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直資中小學選校指南2025-26

由香港直接資助學校議會與香港01有限公司合作編印《直資中小學選校指南2025-26》，網羅全港直資中小學收生資訊，專訪多位名校校長及教育顧問，助家長部署選校策略，為孩子選擇最合適的學校！

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指南覆蓋五大專題,包括：

專題一 多元學習體驗結合傳統優勢 激發學生無限可能

專題二 連結大灣區及國際教育網絡 培育尖子人材

專題三 一條龍學校聚焦潛能培育 多元出路開拓發展機遇

專題四 豐富海外交流擴視野 國際協作經驗增自信

專題五 學費具彈性切合各階層家庭 不為直資教育設限