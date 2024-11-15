親子好去處｜精選全港13個親子活動 附買1送1獨家優惠

11月親子活動2024｜親子好去處｜最近天氣開始轉涼，對於外出來說確實是最適合不過。各位爸爸媽媽，計劃好帶子女到哪裡遊樂了嗎？最近多個地方舉辦了工作坊或娛樂項目優惠，各位家長不妨在空閒時間與子女到一共度過。01親子為大家推介多項親子同樂活動，玩樂同時建立親子關係，一同留下美好回憶。現在報名更可享有獨家優惠，立即參閱為子女準備精彩的活動。



親子好去處推介【1】香港仔漁村深度遊｜獨家買2送1 人均$116起｜隱世打卡點 + 觀光遊船河

這趟旅程將會帶您領略避風塘的古往今來，讓您親自體驗漁人們簡單樸素的生活。1小時旅程飽覽整個香港仔避風塘，乘搭有蓋舒適的觀光船，並呼吸清爽宜人的海風。遊客更可踏足舊日香港仔曬家艇，參觀以前水上人居所，了解他們的習俗及文化，品嚐現煮美味傳統魚湯艇仔粉。

1）【快閃買二送一 | 1/11/2024 -31/12/2024】立即購買

普通門票 $350/3位 （原價$525/3位）

門票包括飲品及小食（旅程約60分鐘）

2）【快閃買二送一 | 1/11/2024 -31/12/2024】立即購買

艇仔粉午餐門票 $450/3位 （原價$675/3位）

門票包括飲品,小食及艇仔粉（旅程約90分鐘）

3） 普通門票 立即購買

成人 $175 （原價$240）

小童及長者 $145 （原價$200）

門票包括飲品及小食 （旅程約60分鐘）

4） 艇仔粉午餐門票 立即購買

成人 $225 （原價$298）

小童及長者 $195 （原價$258）

門票包括飲品,小食及艇仔粉 （旅程約90分鐘）

親子好去處推介【2】獨家買2送2 53折親子套票 ｜親親羊駝 + 有機菠蘿園入場套票｜錦田低碳農莊菠蘿園

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，大人小朋友們除了可近距離接觸羊駝 ! 還可以親手餵飼羊駝！絕對是非一般的體驗。園內還增設免費兒童遊樂設施, 如：網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....

【01空間獨家優惠 買2送2親子套票】立即購買

入場通行證買2送2：$640 (原價:$1280) (4位入場) 優惠期至10月31日

入場通行證一位：$180 (原價: $320) 優惠期至12月31日

入場通行證兩位：$340 (原價: $640) 優惠期至12月31日

套票每位包括以下內容：

1. 入場通行證一張

2. 菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

3. 親親羊駝（20分鐘）

4. 羊駝飼料一份

5. 農莊紀念品一份

6. 免費兒童遊樂設施 (網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....)

親子好去處2024推介【3】西貢珍珠首飾工作坊｜出海採珠 自製首飾｜全港唯一珍珠研學團｜獨家59折 親子套票

【01獨家59折起】珍珠首飾工作坊 | 全港唯一珍珠研學團 立即購買

二人同行 $980（原價：$1640）

單人套票 $520（原價：$780）

【01獨家72折起】珍珠首飾工作坊 | 親子樂悠悠 立即購買

親子(一大一小) $680（原價：$880）

親子(兩大一小) $1,140（原價：$1600）

**小童年齡必需介乎4-11歲**

親子好去處推介【4】快閃買一送一 人均$199滑水體驗包裝備｜Snow & Surf HK 室內暖水衝浪 & 室內單板雙板滑雪

Snow & Surf 是香港最大型滑雪學校，擁有龐大兼優良的滑雪教練團隊。讓你能在最舒適的環境學習滑雪，無論是單版或雙板。Snow & Surf 更加是世界上第一所室內滑雪滑水的設施，香港世一！

1. 快閃買一送一 立即購買

二人用 | 滑雪私人教練教學課程（單板/雙板）包器材

01空間特別優惠價: HK$848 (原價HK$1346)

2. 快閃半價單人 立即購買

滑水體驗 包器材

01空間特別優惠價: HK$199 (原價HK$398) +私人教練: HK$300 (價值$499)

3. 二人同行63折 立即購買

室內暖水衝浪 | 包器材+教練

01空間特別優惠價: HK$698 (原價HK$1096)

4. 二人同行8折 立即購買

室內單雙板滑雪 | 包器材+教練

01空間特別優惠價: HK$999 (原價HK$1246)

*最多可以四人上堂，第三至第四位參加者每位$398

親子好去處推介【5】香港富麗敦海洋公園酒店｜The Explorers 探險家門票、泳池 & 嬉水池一日通行證｜8折｜人均$368

探險家讓孩子猶如置身香港最奇特的自然奇觀中，進行一次難忘的探險。孩子們「登上」特色帆船後，可體驗香港聯合國教科文組織世界地質公園的巨大岩層，在海盜洞穴中尋找寶藏，再探索大埔滘自然保護區、石澳泳灘和米埔濕地，然後在著名的鶴嘴燈塔結束玩樂航行的旅程。快來開展探險之旅！

1. The Explorers 探險家 立即購買

一節時段 ｜每節45 分鐘

成人 + 小童 $135 (原價$180)

2. 泳池 & 嬉水池 一日通行證 立即購買

上午 9 時 至 晚上 6 時

成人 + 小童 $735 (原價$900)

親子好去處推介【6】大樹先生的家Mr. Tree｜獨家7折 親子入場餐點套票 人均$125邊玩邊食｜人氣親子餐廳＋室內遊樂場 - 招牌打卡波波池、繩索橋、沙池｜

超人氣親子餐廳在香港開設2所分店，分別位於荔枝角和銅鑼灣，一半是一個休閒自助餐廳，供應適合孩子們的食物；另一半則是一個0至6歲兒童的遊樂場，設有繩索橋、滑梯和大型波波球池。家長們能將晚餐與遊戲時間輕鬆合併，一石二鳥。

1. 快閃平日 | 入場套票入遊戲區 立即購買

01空間特別快閃優惠價: HK$59 (原價HK$99)

1大1小入場套票

2. 快閃假日 | 入場套票入遊戲區 立即購買

01空間特別快閃優惠價: HK$99 (原價HK$139)

1大1小入場套票

3. 一位兒童 + 一位成人 入場餐點套券 (平日限定) 立即購買

01空間特別快閃優惠價: HK$250 (原價HK$350)

任選大人餐點一份 ( 限定義大利麵、燉飯、定食健康類餐點 ）

(包含湯 或 沙拉 及 38元以下飲品 ) 包含一名兒童遊戲區+入場清潔費

親子好去處推介【7】Bun’s 2020｜買一送一｜人均$95 打卡懷舊風滾軸溜冰場｜大小同價｜8折套票

充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，帶您重回80年代，體驗懷舊的娛樂運動，現首次與01合作推出獨家優惠！

買一送一兩位入場 | 大小同價所有日子適用 立即購買

D2 Place分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) HK$190 (原價HK$380)

鰂魚涌分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) HK$200 (原價HK$400)

【01空間特別優惠】D2 Place分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) 立即購買

1. 一大一小套票 8折

一至四: HK$232 (原價HK$290)

五至日+公眾假期: HK$264 (原價HK$330)

2. 2位成人套票 8折

一至四: HK$272 (原價HK$340)

五至日+公眾假期: HK$304 (原價HK$380)

3. 1位成人 85折

一至四: HK$144.5 (原價HK$170)

五至日+公眾假期: HK$161.5 (原價HK$190)

4. 1位17歲以下 85折

一至四: HK$102 (原價HK$120)

五至日+公眾假期: HK$119 (原價HK$140)

【01空間特別優惠】鰂魚涌分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) 立即購買

1. 一大一小套票 8折

一至四: HK$264 (原價HK$330)

五至日+公眾假期: HK$288 (原價HK$360)

2. 2位成人套票 8折

一至四: HK$304 (原價HK$380)

五至日+公眾假期: HK$320 (原價HK$400)

3. 1位成人 85折

一至四: HK$161.5 (原價HK$190)

五至日+公眾假期: HK$170 (原價HK$200)

4. 1位17歲以下 85折

一至四: HK$119 (原價HK$140)

五至日+公眾假期: HK$136 (原價HK$160)

親子好去處推介【8】Super Sports Park 全港最大5萬呎室內運動樂園｜獨家9折套票 人均$180玩足3小時 大小同價

Super Sports Park 位於奧海城附近1號銀海的地下，占地超過50000尺，是全香港最大的室內運動樂園。Super Sports Park（SSP）是所有年齡層人士的一站式運動天地，更有餐廳提供能量補充。SSP為你提供超過20種獨特、健康、體能挑戰的運動，無論你是孩子、青少年還是成年人，總有一款適合你。您準備好接受我們的終極挑戰了嗎？

【01空間獨家優惠】Super Sports Park 入場門票2人同行9折 立即購買

【平日】

10:00 - 13:00 $360/2位 (原價 $400/2位)

13:30 - 17:30 $432/2位 (原價 $480/2位)

18:00 - 21:00 $324/2位 (原價 $360/2位)

【週末及公眾假期】

10:00 - 13:00 $450/2位 (原價 $500/2位)

13:30 - 17:30 $504/2位 (原價 $560/2位)

18:00 - 21:00 $360/2位 (原價 $400/2位)

【01空間獨家優惠】Super Sports Park 入場門票3人同行9折 立即購買

【平日】

10:00 - 13:00 $540/3位 (原價 $600/3位)

13:30 - 17:30 $648/3位 (原價 $720/3位)

18:00 - 21:00 $486/3位 (原價 $540/3位)

【週末及公眾假期】

10:00 - 13:00 $675/3位 (原價 $750/3位)

13:30 - 17:30 $756/3位 (原價 $840/3位)

18:00 - 21:00 $540/3位 (原價 $600/3位)

親子好去處推介【9】荔枝角D2 Place 室內競技遊樂場｜PowerPlay Arena 買一送一 $70起 任玩3大遊戲｜飄移車、大型電子踩階磚、買$300送$300遊戲代幣

荔枝角的 PowerPlay Arena 是室內飄移車遊戲中心，除了有5,000呎的飄移車, 刺激又好玩，還設備多款合家歡遊樂設施, 競技遊戲如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，大人同小朋友都啱玩，齊齊贏公仔返屋企啦！

【01空間特別優惠價 | 限量買一送一】立即購買

極速飄移體驗 (大小同價)

平日 | 2人票: HK$70 (原價HK$140)

週未 & PH | 2人票: HK$85 (原價HK$170)

The BattleField Zone A

平日 | 2人票: HK$160/一小時 (原價HK$320/一小時)

週未 & PH | 2人票: HK$190/一小時 (原價HK$380/一小時)

電子代幣 - 適用於全場遊戲機

HK$300 | 600個電子代幣 (原價HK$300 | 300個電子代幣)

【01空間特別優惠價】立即購買

極速飄移體驗

平日

小童 | 單人票: HK$55 (原價HK$65)

成人 | 單人票: HK$65 (原價HK$75)

週未 & PH

小童 | 單人票: HK$70 (原價HK$80)

成人 | 單人票: HK$80 (原價HK$90)

The BattleField Zone A

平日

單人票: HK$140/一小時 (原價HK$160/一小時)

週未 & PH

單人票: HK$170/一小時 (原價HK$190/一小時)

The BattleField Zone B (至少4人入場)

單人票: HK$160/一小時 (原價HK$180/一小時) ***

單人票: HK$250/二小時 (原價HK$270/二小時) ***

4人套票: HK$640/一小時 (原價HK$720/一小時)

4人套票: HK$1000/二小時 (原價HK$1080/二小時)

***單人票 | 只限購買4人票後加購, 如沒有購買4人套票, 單人票不會獲得退款和進場***

電子代幣 - 適用於全場遊戲機 立即購買

HK$500 | 600個電子代幣 (原價HK$600 | 600個電子代幣)

親子好去處推介【10】PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家5折｜自製獨一無二手工糖果 全天然食材｜可造聖誕節造型糖果

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。一顆顆冰晶糖果，加上可愛圖案，無論自己享用或送禮都有滿滿的幸福感！

【限量快閃5折】立即購買

手工糖果工作坊：

HK$340 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊：

HK$290 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

*時段: 星期一至日10.30-11.30am; 11.30-12.30pm; 6-7pm

【01空間特別優惠價8折】立即購買

手工糖果工作坊：

HK$544 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊：

HK$464 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

*時段: 星期一至日; 10.30-11.30am; 11.30-12.30pm; 1-2pm; 2-3pm; 3-4pm; 4-5pm; 5-6pm; 6-7pm

親子好去處推介【11】獨家限量 買一送一｜LOHAS Rink 康城溜冰場｜人均$30起 任玩3小時門票

位於日出康城的LOHAS Rink，是一個採用最新節能科技的環保溜冰場地，並根據國際標準而設計。作為區內唯一的溜冰娛樂園地，LOHAS Rink為大家締造了一個專屬的歡樂天地。不論是一家大小同歡笑玩耍，還是年輕人約會遊玩，LOHAS Rink都能提供愉快的溜冰體驗。

HK01專屬優惠一︰以$60優惠價購買「11月份平日限定時段買一送一門票」，原價$150，名額有限。立即購買

HK01專屬優惠二︰ 以$100優惠價購買「11月份週末及公眾假期買一送一門票」，原價$200，名額有限。立即購買

【01空間】11月平日限定時段買一送一門票優惠 立即購買

適用日期︰2024年11月1日至11月30日之星期一至五

限定時段︰上午10:00 –下午1:00 或 下午1:30 –4:00

門票︰$60 / 2人入場

【01空間】11月週末及公眾假期限定買一送一門票優惠 立即購買

每人限購4張

適用日期︰2024年11月1日至11月30日之週末及公眾假期

門票︰$100 / 2人入場

【01空間】9-12月單人門票優惠 立即購買

星期一至四 *$70（原價: $75）

星期五 *$80（原價: $85）

星期六、日、公眾假期及學校假期 ^$95（原價: $100）

*公眾假期及學校假期恕不適用。公眾假期為2024年9月18日、10月1日、10月11日、12月25及26日。學校假期為2024年12月19日至2024年12月31日。

親子好去處推介【12】Build-A-Bear｜打造獨一無二專屬毛公仔 親子DIY工作坊｜獨家52折

打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。

【快閃買一送一】自家製作毛公仔工作坊 立即購買

01獨家優惠價 $388/2位（原價：$776/2位）

星期一至日 11:00-11:45， 12:00-12:45， 13:00-13:45， 14:00-14:45， 15:00-15:45， 16:00-16:45， 17:00-17:45， 18:00-18:45

（包含指定毛公仔一隻及毛公仔 DIY Tee）

親子好去處推介【13】Beanbeantiful 串珠放題／毛公仔工作坊｜$111無限任整首飾｜不須針線、新手都整到！獨一無二毛公仔工作坊 超過400種配件選擇

【1小時毛公仔工作坊】$144/位 (原價$160/位) 立即購買

BeanBeantiful毛公仔工作坊，最快只需一小時就可以完成一隻手掌心大的毛公仔。全程不需要針線縫紉技巧，超過400種配件選擇。新手或小朋友都玩得。

【1小時串珠放題工作坊】 $111/位 (原價$130/位) 立即購買

BeanBeantiful串珠放題工作坊，限時任串11種飾物。只要限時能夠完成都可以帶走。導師負責收尾，客人只需享受串珠揀珠樂趣。