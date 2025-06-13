教育局停課安排｜天文台紅雨/黑雨/颱風 幼稚園中小學停課安排

打風｜颱風路徑預測｜蝴蝶｜強烈熱帶風暴蝴蝶昨晚（12日）有所增強，以一個稍為偏西的路徑移動，較為遠離本港 。預料蝴蝶今日會與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號會在今日大部分時間維持，天文台會在今晚至明早評估是否需要改發三號強風信號。



天文台今日（13日）早上8時表示，強烈熱帶風暴蝴蝶昨晚（12日）有所增強。按照現時預測路徑，預料蝴蝶隨後會轉向東北方向進入廣東西部內陸，週末期間稍為接近珠江口一帶，與本港保持超過500公里距離。本港普遍風力會在明日（14日）日間逐漸增強，稍後高地間中達烈風程度，有狂風大驟雨。天文台會在今晚至明早評估是否需要改發三號強風信號。

天文台6月13日上午9 時更新預測移動路徑圖，蝴蝶集結在香港之西南約 720 公里，預料今日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島。(天文台圖片)

根據教育局有關熱帶氣旋的上課指引，當八號預警/八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，所有學校均應停課，如信號發出時，學生已在上學途中，學校應就應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，須在安全情況下，方可讓學生回家。

早上5時30分留意天氣報告

家長要留意，若改發三號取代八號或以上熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應繼續停課，除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按以下安排恢復上課： 假如三號熱帶氣旋警告信號在上午5時30分前發出， 上午校及全日制學校應恢復上課 ；假如三號熱帶氣旋警告信號在上午10時30分前發出，下午校應恢復上課，而家長應在明早5時30分留意天文台最新的天氣情況。

按圖即睇教育局有關熱帶氣旋停課指引：

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而暴雨方面，天文台發出黃色暴雨警告信號時，除非另行通知，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。至於紅色或黑色暴雨警告信號，則按照發出的時間，採取相應行動。在上午5時30分至8時前發出紅色或黑色暴雨警告信號，上午校及全日制學校則全日停課。而在上午10時30分至1時前發出，則下午校停課。

按圖即睇教育局有關暴雨停課指引：

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