三號風球返學黑雨放學多校門外水浸　家長鬧爆：知唔知會有危險！

天文台於今早凌晨4時40分發出三號強風信號熱帶氣旋警告，一眾莘莘學子需冒著大雨回校上課，在上午時份先後發出黃色及紅色暴雨警告信號，直至中午11時45分，天文台發出黑色暴雨警告信號，正值學生放學時間，全港學校陷入一片混亂，學生回家的路上也十分狼狽。



家長上天文台「鬧爆」

今早的雨勢未有發出任何暴雨警告，一眾家長也紛紛於天文台Facebook留言表達不滿，有家長指：「落到咁都唔紅雨，咩道理，知唔知小朋友返學會有危險！」而不少家長更有照顧多名在學子女，直言完全「咁大雨完全湊唔到返學、放學，索性請假」，希望天文台能更寬鬆處理暴雨警告，考慮更多小朋友安全問題。

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按圖即睇各區水浸情況 有校門樓梯如水簾

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在惡劣天氣下，多區也出現水浸，有家長斥責天文台及教育局不顧學童安危，小朋友要在極端天氣下上學 、放學冒上風險。而更有學校因黑雨暫停校巴服務，需要家長接送，增添市民煩惱。

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