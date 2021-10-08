黑雨｜學生返學鞋襪全濕、書本濕透　媽媽必預備防雨法寶

天有不測之風雲，有時局部地區的暴雨未必能觸發天文台的天氣警報系統，學生仍需要冒雨回校上課。不過，風大雨大之下，學生回校之後難免全身濕透，在課室吹冷氣亦很易生病。我們精選了一些很易買到又便宜的防雨用品，讓小朋友沾濕的程度降低，令返學不再狼狽！



今晨（8日）多區因強烈氣旋「獅子山」影響出現暴雨，惟天文台在返學時間前只發出了3號強風訊號和黃色暴雨警告，結果學生仍要冒著大風雨回校。雖然學校的老師、校工們都十分溫暖，紛紛為學生們用不同的方式弄乾衣物，不過對學生而言，最好當然是乾爽地回校吧！

☔☔💦💦今日多間學校門前都出現水浸，返學放學都難免狼狽☔☔💦💦即睇：三號風球返學黑雨放學多校門外水浸 家長鬧爆：知唔知會有危險！

按圖即睇各區水浸情況 有校門樓梯如水簾

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以下一些學生用的防雨用品，容易購買又便宜，十分建議家長入手放在家中，以備不時之需。

備有書包位的雨衣

這款雨衣有加長的頭罩位防風雨，還在背後有加大的書包位置，不需要的時候就扣上，不會顯得造型奇怪，而冒雨上學時又能保護書包內的書本和工作紙，不會全都變成濕透的「霉菜」。

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如果怕下半身仍是會濕，則可以選擇兩件式的雨衣，不過學生可能需要回校才換回校服，防水功能較好，但就沒有一件式方便。

鞋套

暴雨之下難避出現水浸，襪子和鞋子也是最難乾透，要學生全日都穿著濕淋淋的鞋襪上課，當然是十分不舒服，腳趾也會被浸至皺皮！以下有2款的鞋套都能好好保護鞋襪，不易入水，回校時只要拿下就可以了，設計也便於收藏！

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如果爸爸媽媽或工人姐姐會陪伴上學，可以協助換鞋和拿走雨鞋，直接穿雨鞋回校也是一個好選擇。

書包套

小朋友都喜歡模仿大人，有些學生已不願意穿上雨衣，但撐傘又無法「全身而退」，書包一定會濕透透。想要保護書包和入面的書本，防水書包套就不能不買了。

按圖即睇各區水浸情況 有校門樓梯如水簾

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🔼🔼🔼🔼學校真係好有愛👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻暴雨｜福小職員為全身濕透學生吹乾頭髮衣物 家長大讚：好有愛👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼