中銀香港網球公開賽｜一哥黃澤林落實參賽 曾指家人支持為最重要

「中銀香港網球公開賽」是ATP巡迴賽250級別賽事，將於2024年12月29日至2025年1月5日在維多利亞公園網球主場舉行，其賽事門票即日起（11月20日）公開發售。中國銀行（香港）（「中銀香港」）除了繼續冠名贊助是次ATP 250香港賽事外，亦同時成為網總的首席合作夥伴，與網總攜手推動香港網壇發展。



「中銀香港網球公開賽」是ATP巡迴賽250級別賽事，本次賽事獎金總值超過73萬美元。而中銀香港作為網總的首席合作夥伴，冠名贊助由網總主辦的本地聯賽及香港國際男子網球賽，為本地球手提供更多機會與外國球手切磋球技，累積更多寶貴比賽經驗，從而提升本地網球水平，全力推動本地網球運動的發展和培育。

「中銀香港網球公開賽」12月強勢回歸香港

本地首席網球手黃澤林落實參賽 曾指家人支持為最重要

去年本賽事單打冠軍盧比利夫（Andrey Rublev）已落實來港力爭衛冕，中國內地新星商竣程及本地首席網球手黃澤林亦同時落實參賽。

本地首席網球手黃澤林今年20歲，是香港歷來世界排名最高的網球員。黃澤林早已在14歲的時候拿下兩個國際網球G5賽事冠軍，曾在世界青少年排名榜上由第1688名，一躍至320名。截至2024年11月，黃澤林在職業網球聯合會（ATP）世界排名中排名第166名，今年首次以「外卡」的身份出戰ATP巡迴賽。

黃澤林的教練曾接受《香港01》「01新聞」受訪，指出黃澤林在學期間會從下午4時一直練到晚上7時，因此除了讀書以外，他幾乎把自己的所有時間投放在網球訓練上。而黃澤林成功的背後，除了對網球有堅毅熱誠之外，同時家人的支持亦同樣重要。黃澤林出身在教育世家，其母親和父親分別是教師和校長，然而父母都選擇支持兒子在這條路繼續走下去，其父親坦言：「書可在以後再讀，但是錯過黃金年齡打網球，以後再也補不回來。」 黃澤林今年在20歲生日時發布社交媒體帖文指出，感恩自己有好的家人和朋友默默的支持。

門票於11月20日發售 最高可享9折優惠

ATP 250賽事「中銀香港網球公開賽2025」於2024年12月29日舉行的資格賽開放予公眾人士免費入場。賽事金色門票售價由港幣370元 至1,610元；銀色門票售價由港幣270元至1,260元。位於主場館外的「網球同樂區」歡迎市民於公開賽期間免費進場。

公眾門票將於11月20日起於網上售票平台www.tickets.tennishk.org/atp250-2025發售。2024年11月20日至29日期間，使用中銀信用卡或BoC Pay於指定網頁www.tickets.tennishk.org/bochk 購買金色或銀色門票可獨家享有9折優惠。為響應環保，賽事不設實體門票。所有銀色門票均設兒童及長者半價優惠。

如欲查詢更多，請瀏覽賽事網頁 www.hkmenstennisopen.com 。