空手道｜前港隊代表李振豪開辦訓練中心 培育下一代運動精英

前港隊空手道代表李振豪（豪B）退役後，專心經營空手道訓練中心Be SMOVE（Besmove Karate Fitness Centre），致力培育新一代空手道運動員。最近Be SMOVE於<01空間>上架體驗班，豪B相信藉此機會可以推廣更多人了解和認識空手道運動。



Besmove Karate Fitness Centre

不以成績定義學生能力 諦造多鼓勵和謙虛學習氛圍

在Be SMOVE 僅根據學生的年齡分班，而不設立精英班，因為豪B不以小朋友的運動成績來定義他們的能力。「我們會要求教練需要了解每位學生的能力和極限，再去幫助他們突破自己。」

豪B分享在Be SMOVE有一個特別的文化，就是學生比賽獲獎後，要向其他學生答謝，分享喜悅。

「我會告訴學生，你能獲獎並不是單靠自己，而是因為有同伴一起訓練，一起進步」 前港隊空手道代表李振豪（豪B）

此外，他亦經常鼓勵學生勇敢嘗試不要害怕失敗，亦要求中心導師要多鼓勵學生。「就算沒有獎牌，亦不代表努力會被忽視。我們會為學生設下目標，只要他們有努力，教練都會給予讚賞。」他強調學生不應只在乎比賽結果，而是應該關注自己的表現，並持續進步。

舉辦賽事與活動 讓更多人認識空手道

開辦Be SMOVE後，過去幾年豪B曾舉辦多場空手道比賽及交流活動。他指未來會持續舉辦更多大班和中型賽事，「透過空手道賽事，讓大眾有機會讓認識空手道不單止是一項武術，亦是一項正規競技運動項目。」另外亦希望舉辦空手道訓練營，讓小朋友有機會向世界級運動員指教，以及到外地比賽、訓練和交流。

課程質素得到認可 並於《香港01》平台「01空間」上架

最近Be SMOVE於「01空間」上架兒童及少年空手道班體驗堂，豪B表示很高興自己的中心教質素得到認可。他又指小朋友應當在兒童時期有機會接觸不同的運動，以便發現和培養他們自己的興趣和長處。

豪B介紹課程透過空手道培養學生聽指令、本體感覺及平衡力，從而有助增強集中力：

兒童空手道班體驗 立即報名

適合年齡：3-6歲

課程簡介：透過趣味性的遊戲，培養小朋友紀律、自我控制、互相尊重等禮儀，從而了解體育精神、專注、自我超越等態度。

01獨家半價優惠: $100/首次試堂 (原價$200)

少年空手道班體驗 立即報名

適合年齡：7-14歲

課程簡介：繼學習基本禮儀以及空手道之基本功，少年班將對學員的要求進一步提升。學員會進而學習基本競技空手道搏擊技巧。課程會有更多擊靶訓練，教練亦會親身與學員進行模擬對打訓練，少年學員將對攻擊距離、時機有進一步的掌握。

費用: $100 (只限第一次試堂) (原價$200)

除以上課程，Be SMOVE亦有其他空手道班，讓不同年齡的人參與。