2025 荷花BB展｜最全面母嬰產品購物集中地 門票$20起 附早鳥優惠

2025全港最大型「荷花BB展」將提供接近500個展銷攤位，齊集最新、最齊全、最窩心、最抵的嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等。場內更有大量免費著數禮品及熱門親子活動，為家長提供最全面的購物集中地！親子盛事一個如此精采的親子嘉年華，家長及小朋友都必能盡興，約定大家到時見！



博覽資訊

2025 荷花BB展

日期：2025年2月14至15日 (10:00 am – 8:00 pm)／2024年2月16日 (10:00 am – 7:00 pm)

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 3

立即購票

門票價格

成人：HK$30

小童 ：(適用於12歲或以下小童。嬰兒及身高1米以下幼童免費。) HK$20

成人門票連博覽優惠券：HK$55

獨家早鳥優惠：額外減$5！優惠期至7/2

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荷花BB展兩大必去活動

荷花BB展【1】「荷花BB爬行比賽」

展內將舉行最受家長歡迎的「荷花BB爬行比賽」！比賽將於2月14-16日舉行，每節小組最快完成賽事將獲冠亞季軍，而所有參加BB亦可獲證書及豐富禮品。比賽只設預先報名。詳情請參閱：https://www.eugenebaby.com/form/bb-racing-202502

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荷花BB爬行比賽

荷花BB展【2】「小小醫學室」

由專業導師教授牙醫、護士及法證科學的基本知識和技巧，設有專業的道具，讓小朋友體驗醫學職業的日常工作，增加對醫學的認知概念，同時認識健康及科學的日常知識，完成後更可穿上小制服打咭！報名詳情參閱：https://www.eugenebaby.com/form/medical-room-202502

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