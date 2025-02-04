親子關係｜與子女衝突時 謹記「6秒法則」控制情緒 附5招冷靜方法

「6秒法則」是一種管理憤怒的方法。當看到孩子不聽話時，憤怒即將湧現時，先深呼吸6秒鐘以平復情緒，然後思考孩子不聽話的原因，再進行教導。《憤怒管理》一書指出，人的憤怒頂點最多只有6秒。如果我們能夠忍受這6秒，慢慢穩定情緒後，便可更理性地處理事情。



日本心理醫師佐藤惠子指出，許多父母希望孩子能出人頭地，因此他們會期望孩子按照自己的要求行事。當孩子未能達到期望時，父母可能感到被辜負，進而產生憤怒情緒。而日本憤怒管理協會的理事戶田久實表示，我們無需否認憤怒的存在，因為這是人類的自然情緒，且對於親近的人來說，這種情緒可能更為強烈。

如果無法意識到憤怒情緒，就難以控制情緒。為了避免在憤怒情緒下做出不明智的舉動，佐藤建議說首先要注意到自己的焦躁情緒，然後整理心情。戶田推薦了讓人「等待6秒鐘」的5個方法。透過了解自己憤怒的習慣，再採取適當的應對方法。

5招冷靜方法

1.將孩子不聽話的程度數值化

將隨手亂丟東西定義為2分，反抗父母定義為4分，注意力轉向這些分數有助於分散注意力，冷靜憤怒的情緒。

2.暫時離開現場

暫時離開會令你發怒的現場，可以去喝點水。但要告訴孩子自己一定會回來。

3.心中計數

可以用100連續減3，默算100/97/94……，這會讓憤怒轉移。

4.將注意力集中在呼吸

緩慢地深呼吸，有助於平靜情緒，讓你更冷靜和清晰思考，幫助平息憤怒。

5.讀出讓自己冷靜的說話

準備一些讓自己冷靜的說話，在憤怒時念，如「沒事沒事」、「算了算了」、「冷靜冷靜」等。

在孩子成長的過程中，犯錯是難以避免的。家長應該以接納的態度，冷靜地幫助子女分析問題，而非責罵，讓孩子理解家長的想法。這樣做有助於孩子改善不當行為。