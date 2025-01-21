親子關係｜面對子女挑釁應如何處理？專家教「6秒法則」疏導情緒

「父母面對孩子的挑釁行為時，切記保持冷靜。若被激怒而失去理智，理虧的反而是父母。」這樣的勸導，相信各位父母必然聽過無數次。但面對挑釁時，如何仍然能夠保持冷靜？

撰文：香港中華基督教青年會石硤尾會所主任幹事曾愛珊



「父母面對孩子的挑釁行為時，切記保持冷靜。若被激怒而失去理智，理虧的反而是父母。」這樣的勸導，相信各位父母必然聽過無數次。但面對挑釁時，如何仍然能夠保持冷靜？

面對挑釁，我們不必否認憤怒這個事實，這本就是人類自然的情緒，愈是親近的人，憤怒情緒愈是強烈。所以父母更需要好好管理情緒，首先從認識自己的情緒、自我形象、價值觀念開始，提升自我了解和接納。能真誠地面對自己，才不易被挑起過敏的情緒反應，而且在平常的日子多練習，隨時作好準備。

父母亦必須認清「管教」最終的目的是讓子女學習合宜的行為和表達，在這個過程中，可以為孩子提供選擇，讓他感覺到自己有份決定，減少抵抗，例如：「你想先收拾玩具，還是先喝水？」萬一孩子回答「都不想」，家長亦可以讓孩子思考不做事情的後果，例如：「如果我們不收拾玩具，可能會沒有空間玩其他的遊戲。你覺得怎麼樣？」

頑皮的背後往往隱藏著沒被滿足的需要。當父母能平靜地聆聽和理解，表達充足的愛和關懷，兒童便能學習用合適的行為來說出自己的需要，從而解決問題。

最後，我想向各位家長介紹日本心理醫師佐藤惠子提出的「6秒法則」——當孩子不聽話，而令你感到憤怒時，可以先深呼吸6秒，讓情緒平復。隨後，再思考孩子不聽話的原因，再進行教導。