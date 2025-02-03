親子好去處2025｜全港20+室內遊樂場/工作坊/親子餐廳/快閃優惠

親子好去處2025｜新年快樂！轉眼間又到農曆新年了！相信各位小朋友都迫不及待想趁著假期外出遊玩。各位爸爸媽媽，計劃好假日帶子女到哪裡消磨時間了嗎？最近多個地方舉辦了室內遊樂場/工作坊/親子餐廳的快閃優惠，玩樂同時建立親子關係，一同和子女留下美好回憶吧！



親子玩樂篇

親子玩樂篇【1】獨家買2送2｜親親羊駝 + 有機菠蘿園入場套票 人均$160玩足全日！錦田低碳農莊菠蘿園｜獨家53折親子套票

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，大人小朋友們除了可近距離接觸羊駝 ! 還可以親手餵飼羊駝！絕對是非一般的體驗。園內還增設免費兒童遊樂設施, 如：網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....

【01空間獨家優惠 買2送2親子套票】優惠期至3月31日／售完即止

入場通行證買2送2：$640 (原價:$1280) (4位入場)

【01空間獨家56折親子套票】優惠期至3月31日／售完即止

入場通行證一位：$180 (原價: $320)

入場通行證兩位：$340 (原價: $640)

套票每位包括以下內容：

1. 入場通行證一張

2. 菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

3. 親親羊駝（20分鐘）

4. 羊駝飼料一份

5. 農莊紀念品一份

6. 免費兒童遊樂設施 (網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....)

親子玩樂篇【2】黑暗中對話體驗館 Dialogue in the Dark｜獨家買1送1｜小王子黑暗之旅｜

黑暗中對話與經典文學《小王子》聯乘推出全新「小王子黑暗之旅」，以黑暗教會你用心感受。小王子與玫瑰是如何相識和相愛？小王子又是如何學會愛一個人？小王子黑暗旅程將帶你走進小王子的世界，以觸覺、聽覺、嗅覺，和最重要用心去體會身邊事物。你將進入伸手不見五指的全黑環境60分鐘，以視障人士的角度體驗一不樣的世界，從此改變你的一生。

「小王子黑暗之旅」 - 01空間獨家優惠

二人同行一人免費 $380/2位

成人票9折: $342/1位 (原價: $380)

學生/長者票9折: $252/1位 (原價: $280)

二人套票8折: $608/2位（不限票種）(原價: $760/2位)

三人套票7折: $798/3位（不限票種）(原價: $1140/3位)

黑暗中對話旅程 - 01空間獨家優惠

小童 9折 $135 (原價: $150)

成人 9折 $225 (原價: $250)

愛家樂旅程 - 01空間獨家優惠

小童 9折 $144 (原價: $160)

成人 9折 $234 (原價: $260 )

暗中生日會

1-8位 獨家95折優惠 $2375 (原價: $2500)

出雙入對包場版

2位 $1404 (原價: $2080)

親子玩樂篇【3】香港光影展館｜獨家買二送一 人均$33入場｜舊物體驗館｜民間博物館

民間組織「民間博物館」保存具文化價值嘅70至90年代舊物，並於沙田龍華酒店舉辦香港光影展館，呈現出重建舊屋邨單位、醫館、士多以及涼茶舖等場景，令大家都可以體驗舊日香港嘅時光，機會相當難得！

【獨家買二送一】2位成人送1位長者或小童

1小時 $100/3位 (原價: $130/3位)

【獨家9折】成人 | 單人票

1小時 $45 (原價: $50)

【獨家9折】60歲以上長者/11歲以下入場小童 | 單人票

1小時 $27 (原價: $30)

親子玩樂篇【4】香港仔漁村深度遊｜低至73折｜隱世打卡點 + 觀光遊船河

這趟旅程將會帶您領略避風塘的古往今來，讓您親自體驗漁人們簡單樸素的生活。1小時旅程飽覽整個香港仔避風塘，乘搭有蓋舒適的觀光船，並呼吸清爽宜人的海風。遊客更可踏足舊日香港仔曬家艇，參觀以前水上人居所，了解他們的習俗及文化，品嚐現煮美味傳統魚湯艇仔粉。

普通門票

成人 $175 （原價$240）

小童及長者 $145 （原價$200）

門票包括飲品及小食 （旅程約60分鐘）

艇仔粉午餐門票

成人 $225 （原價$298）

小童及長者 $195 （原價$258）

門票包括飲品,小食及艇仔粉 （旅程約90分鐘）

親子玩樂篇【5】獨家79折起 | CoComelon 互動課室現場 ｜全亞洲首站香港４月搶先登場| 大型舞台世界巡演｜CoComelon Classroom Experience

《CoComelon 互動課室現場》全亞洲首站香港４月搶先登場！憑藉超過60億次的熱門視頻觀看次數，成為 YouTube史上第二受歡迎頻道的CoComelon，即將於今年４月香港進行盛大公演！公演六場，早鳥門票將終於１月15日率先發售！

單人門票(大小同價) - 早鳥9折+ $0手續費

A/ Stall 綠色區 $495 | 原價$550

B/ Balcony 紅色區 $395 | 原價$440

01獨家!!!親子套票 - 早鳥79折+ $0手續費

A/ Stall 綠色區 $1,224 | 原價$1,550

B/ Balcony 紅色區 $1,054 | 原價$1,350

$110 加購>>CoComelon x TOEFL Primary Vocabulary 獨家限定書籍

連QR Code教學，以及個人參與證書。 書籍將在驗票時分發。

參與證書的領取將安排在 Kids’ Gallery 中心。

$165 加購>>現場與JJ及朋友合照

連沖曬及相框一張

$220 加購>>Kids’ Gallery 自選課堂*

*參與任何（價值$420-550）60-120分鐘自選恆常課程一堂

親子玩樂篇【6】挪亞方舟主題公園門票優惠｜新春活動「繽Fun春日萌遊薈」｜Hong Kong Noah's Ark

農曆新年就快來臨，在喜氣洋洋的佳節裡，齊來與家人摯友聚首一堂，走進綠意盈盈的馬灣小島，登上香港挪亞方舟，投入滿滿祝福與能量的萌趣之旅。香港挪亞方舟為大家帶來特別節慶活動「繽 Fun春日萌遊薈」，讓大小朋友齊來參加一連串奇趣體驗。

新春活動「繽Fun春日萌遊薈」｜入場門票低至半價

成人 $119

小童 $109

親子運動篇

親子運動篇【1】JOYPOLIS SPORTS HONG KONG JP 超動感世界｜全球首間超音鼠主題競技場｜全天候室內運動樂園｜半價$117起 2小時任玩｜啟德體育園

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 是日本知名室內遊樂園品牌 Tokyo Joypolis 的姐妹品牌，以運動為主題，為遊客帶來結合娛樂與運動的嶄新體驗。遊客均可在全天候的室內環境中享受數十項創新遊樂項目，結合尖端科技與互動設施。

【JP 超動感全票（2小時)】

平日

成人 $288 | 原價$320

兒童（4 - 11歲）$234 | 原價$260

周六, 周日 , 國際學校假, 公眾假期及前夕

成人 $324 | 原價$360

兒童（4 - 11歲）$270 | 原價$300

親子運動篇【2】香港滾軸溜冰學校｜二人同行獨家6折 人均$149試堂 包裝備 4歲起可參加｜兩萬呎全港最大室內滾軸溜冰場 全場無柱空間

想為小朋友培養一項健康又有發展潛力的興趣，滾軸溜冰是一個很好的選擇，不但可以訓練兒童的平衡力，亦有相當大的潛力可以讓孩子培訓成精英運動員。

【01空間優惠價】

體驗堂 | 單人票價: HK$199（原價: $250）| 79折

體驗堂 | 雙人票價: HK$299（原價: $500）| 6折

親子運動篇【3】Super Sports Park 全港最大5萬呎室內運動樂園｜｜人均$90玩足3小時 大小同價｜超過20種創新運動

Super Sports Park 位於奧海城附近1號銀海的地下，占地超過50000尺，是全香港最大的室內運動樂園。SSP為你提供超過20種獨特、健康、體能挑戰的運動，無論你是孩子、青少年還是成年人，總有一款適合你。您準備好接受我們的終極挑戰了嗎？

[01空間獨家優惠] Super Sports Park 入場門票2人同行9折

【平日】

10:00 - 13:00 $360/2位 (原價 $400/2位)

13:30 - 17:30 $432/2位 (原價 $480/2位)

18:00 - 21:00 $324/2位 (原價 $360/2位)

【週末及公眾假期】

10:00 - 13:00 $450/2位 (原價 $500/2位)

13:30 - 17:30 $504/2位 (原價 $560/2位)

18:00 - 21:00 $360/2位 (原價 $400/2位)

[01空間獨家優惠] Super Sports Park 入場門票3人同行9折

【平日】

10:00 - 13:00 $540/3位 (原價 $600/3位)

13:30 - 17:30 $648/3位 (原價 $720/3位)

18:00 - 21:00 $486/3位 (原價 $540/3位)

【週末及公眾假期】

10:00 - 13:00 $675/3位 (原價 $750/3位)

13:30 - 17:30 $756/3位 (原價 $840/3位)

18:00 - 21:00 $540/3位 (原價 $600/3位)

親子運動篇【4】LOHAS Rink 康城溜冰場｜獨家51折溜冰套票 包多次入場 低至$50次任玩3小時｜周末紅日適用

位於日出康城的LOHAS Rink，是一個採用最新節能科技的環保溜冰場地，並根據國際標準而設計。作為區內唯一的溜冰娛樂園地，LOHAS Rink為大家締造了一個專屬的歡樂天地。不論是一家大小同歡笑玩耍，還是年輕人約會遊玩，LOHAS Rink都能提供愉快的溜冰體驗。

【獨家51折 | 01空間專屬優惠 | 2025年康城溜冰門票套裝優惠】

$300 | 原價: $585

溜冰門票套裝內容︰

3張 $100假日門票

1張 $85平日門票

1張 門票買一送一優惠券(*其中一人必須以正價購買門票方可以使用)

01空間 | 1-6月單人門票優惠

星期一至四 *$70（原價: $75）

星期五 *$80（原價: $85）

星期六、日、公眾假期及學校假期 ^$95（原價: $100）

*必須於2025年06月30日或之前使用"

親子運動篇【5】快閃買一送一 人均$199滑水體驗包裝備｜Snow & Surf HK 室內暖水衝浪 & 室內單板雙板滑雪

Snow & Surf 是香港最大型滑雪學校，擁有龐大兼優良的滑雪教練團隊。讓你能在最舒適的環境學習滑雪，無論是單版或雙板。Snow & Surf 更加是世界上第一所室內滑雪滑水的設施，香港世一！

買一送一 二人用 | 室內暖水衝浪 | 包器材

01空間特別優惠價: HK$398 (原價HK$796)

二人同行 63折 | 室內暖水衝浪 | 包器材+教練

01空間特別優惠價: HK$698 (原價HK$1096)

二人同行8折 | 室內單雙板滑雪 | 包器材+教練

01空間特別優惠價: HK$999 (原價HK$1246)

*最多可以四人上堂，第三至第四位參加者每位$398

親子運動篇【6】Bun’s 2020｜買一送一｜人均$95 打卡懷舊風滾軸溜冰場｜大小同價｜8折套票

買一送一兩位入場 | 大小同價所有日子適用

D2 Place分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) HK$190 (原價HK$380)

鰂魚涌分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) HK$200 (原價HK$400)

【01空間特別優惠】D2 Place分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋)

1. 一大一小套票 8折

一至四: HK$232 (原價HK$290)

五至日+公眾假期: HK$264 (原價HK$330)

2. 2位成人套票 8折

一至四: HK$272 (原價HK$340)

五至日+公眾假期: HK$304 (原價HK$380)

3. 1位成人 85折

一至四: HK$144.5 (原價HK$170)

五至日+公眾假期: HK$161.5 (原價HK$190)

4. 1位17歲以下 85折

一至四: HK$102 (原價HK$120)

五至日+公眾假期: HK$119 (原價HK$140)

【01空間特別優惠】鰂魚涌分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋)

1. 一大一小套票 8折

一至四: HK$264 (原價HK$330)

五至日+公眾假期: HK$288 (原價HK$360)

2. 2位成人套票 8折

一至四: HK$304 (原價HK$380)

五至日+公眾假期: HK$320 (原價HK$400)

3. 1位成人 85折

一至四: HK$161.5 (原價HK$190)

五至日+公眾假期: HK$170 (原價HK$200)

4. 1位17歲以下 85折

一至四: HK$119 (原價HK$140)

五至日+公眾假期: HK$136 (原價HK$160)

親子工作坊篇

親子工作坊篇【1】Build-A-Bear｜打造獨一無二專屬毛公仔｜史迪仔毛公仔工作坊｜親子DIY工作坊｜獨家52折

打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。

1) 史迪仔毛公仔工作坊（包含毛公仔一隻）$188 [原價：$359]

星期一至日 11:00 - 18:00

使用日期2025年2月1日(六) 至 2025年2月28日(五)

- 只適用於尖沙咀K11 MUSEA店，山頂廣場及黃竹坑The Southside店

2) [快閃買一送一]自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻及毛公仔 DIY Tee）

01獨家優惠價 $388/2位（原價：$776/2位）

星期一至日 11:00-11:45， 12:00-12:45， 13:00-13:45， 14:00-14:45， 15:00-15:45， 16:00-16:45， 17:00-17:45， 18:00-18:45

- 只適用於山頂廣場及黃竹坑The Southside店

親子工作坊篇【2】PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家5折｜自製獨一無二手工糖果 全天然食材｜可造新春蛇年造型糖果

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。一顆顆冰晶糖果，加上可愛圖案，無論自己享用或送禮都有滿滿的幸福感！

【V DAY 工作坊】

1, 玫瑰花造型 $680/4枝 (一對親子/ 成人一位)

2, 心心波板糖 手工棒棒糖工作坊: HK$290 (原價HK$580)

3, 心心手工糖 手工糖果工作坊: HK$340 (原價HK$680)

時段: 星期一至日10.30-11.30am; 11.30-12.30pm; 6-7pm

【限量快閃5折】

手工糖果工作坊：

HK$340 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊：

HK$290 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

*時段: 星期一至日10.30-11.30am; 11.30-12.30pm; 6-7pm

【01空間特別優惠價8折】

手工糖果工作坊：

HK$544 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊：

HK$464 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

*時段: 星期一至日; 10.30-11.30am; 11.30-12.30pm; 1-2pm; 2-3pm; 3-4pm; 4-5pm; 5-6pm; 6-7pm

親子工作坊篇【3】Out of Colours 訂製個人化唇膏工作坊｜過百種顏色可選 自訂專屬香味 免費鐳射刻名｜獨家75折起 親子套票｜天然無害彩妝

Out of Colours 致力為您和地球帶來更好的純淨彩妝，因為我們堅信美是純淨、無憂、有趣而且可持續的。品牌專研發溫和、不刺激及敏感肌適用的化妝品，並添加多款護膚成分。主張在不傷害皮膚和環境下，在健康與彩妝上取得平衡，提供一系列安全無毒的健康彩妝，讓您時刻保持健康美。

【二人同行30分鐘高級訂製唇膏體驗】

二位成人 $599（ 原價$640） 每人1支唇膏

銷售期間: 21/1/2025-28/2/2025

【親子二人同行 30分鐘高級訂製唇膏體驗】

買大送小 $480（ 原價$640）

【親子二人同行 60分鐘訂製唇膏+唇彩體驗】

一大一小 $980 （ 原價$1,060）

【二人同行 30分鐘訂製唇彩體驗】

一大一小/二位成人 $560 （ 原價$640）2人1支

親子工作坊篇【4】西貢珍珠首飾工作坊｜出海採珠 自製首飾｜全港唯一珍珠研學團｜獨家59折 親子套票

【01獨家59折起】珍珠首飾工作坊 | 全港唯一珍珠研學團

二人同行 $980（原價：$1640）

單人套票 $520（原價：$780）

【01獨家72折起】珍珠首飾工作坊 | 親子樂悠悠

親子(一大一小) $680（原價：$880）

親子(兩大一小) $1,140（原價：$1600）

**小童年齡必需介乎4-11歲**

親子工作坊篇【5】山系編織工作坊｜皮革電話袋｜皮革斜孭袋｜獨家7折｜

獨立時裝設計師品牌Blind by JW, 設計師來自倫敦及香港； 用幻想建構出夢幻世界- 香港製造，用顏色及物料給你帶來喜悅及驚喜。選擇您喜歡的顏色，選擇皮帶和繩索，打造屬於您自己的編織包，編織袋包括一條可調節繩索。

【01空間特別優惠價】

編織工作坊 - 電話袋

一位9折: HK$449 (原價HK$499)

二位同行7折: HK$698 (原價HK$998)

編織工作坊- 斜孭袋A

一位9折: HK$539 (原價HK$599)

二位同行8折: HK$958 (原價HK$1198)

編織工作坊 - 斜孭袋B

一位9折: HK$719 (原價HK$799)

二位同行8折: HK$1278 (原價HK$1598)

親子工作坊篇【6】Beanbeantiful 串珠放題／毛公仔工作坊｜$111無限任整首飾｜不須針線、新手都整到！獨一無二毛公仔工作坊 超過400種配件選擇

【1小時毛公仔工作坊】$144/位 (原價$160/位)

BeanBeantiful毛公仔工作坊，最快只需一小時就可以完成一隻手掌心大的毛公仔。全程不需要針線縫紉技巧，超過400種配件選擇。新手或小朋友都玩得。

【1小時串珠放題工作坊】 $111/位 (原價$130/位)

BeanBeantiful串珠放題工作坊，限時任串11種飾物。只要限時能夠完成都可以帶走。導師負責收尾，客人只需享受串珠揀珠樂趣。

親子餐廳篇

親子餐廳篇【1】大樹先生的家Mr. Tree - cocomelon 人氣親子餐廳 主題香港店｜獨家59折起｜0-6歲兒童｜

超人氣親子餐廳在香港開設2所分店，分別位於荔枝角和銅鑼灣，一半是一個休閒自助餐廳，供應適合孩子們的食物；另一半則是一個0至6歲兒童的遊樂場，設有繩索橋、滑梯和大型波波球池。家長們能將晚餐與遊戲時間輕鬆合併，一石二鳥。

【01獨家快閃52折】1大1小入場套票

平日 HK$59 (原價HK$99) 荔枝角D2 Place店

假日 HK$99 (原價HK$139)

*同行每位大人最低消費 平日120元及加一服務費

*最後入場2024年12月31日

【01獨家7折】親子入場餐點套票

平日親子(一大一小) $250 （原價：$350）

任選大人餐點一份 ( 限定義大利麵、燉飯、定食健康類餐點 ）

( 包含湯或沙拉及38元以下飲品 ) 包含一名兒童遊戲區+入場清潔費*最後入場2024年12月31日"

親子餐廳篇【2】Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜獨家半價$69起｜入場任玩165分鐘

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上。一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。一邊進行户外野餐，一邊享受维港的景色，特別是在黄昏的時候，璀燦的陽光反射在海中，金光閃閃著。小朋友可以盡情奔跑，釋放無盡的體力。

【01空間優惠價】優惠至2025年3月14日

平日小童5折入場券: $69（原價$138)

暢玩2小時45分鐘（週一至週五，公眾假期除外）

年齡: 1-7歲小童

週末及公眾假期入場券買一送一: $198 (2位小童入場)

暢玩2小時30分鐘（只適用於週末及公眾假期15:30-18:00場次，其他時段不適用）

年齡: 1-7歲小童

【親子歡享三人套餐78折】 優惠至2025年6月31日

三人套餐: $478（原價$616）

買套餐即免1位小童入場費（價值$138）

限平日使用（週一至週五，公眾假期除外）