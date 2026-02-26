親子好去處2026｜香港40+戶外免費公園/商場遊樂場/滑梯跳彈床

親子好去處2026｜香港好去處不勝其數，各區休閒設施尤其是兒童玩樂設施齊全，包括海濱公園、新式或舊式遊樂場、商場遊樂場及室內遊樂場等玩味十足，適合一家大細散心同時讓小朋友盡情放電。本文將分類列出各式各樣遊樂場，讓家長們好好計劃週末好去處！



1. 啟德體育園兒童遊樂空間｜「五行童樂園」

今夏精彩活動浪接浪！位於啟德體育園「北斗園」內的「五行童樂園」親子遊樂空間，佔地逾4,300平方米，融合五行主題設計，並結合無障礙元素，刺激小朋友的感官發展，啟發他們對宇宙的洞察，並帶給家庭無限樂趣！

地址：啟德體育園零售館



2. 下坑村遊樂場

大埔下坑村遊樂場總佔地共約6,320平方米，以「蝴蝶」為主題，提供多個兒童遊樂設施包括6人韆鞦、攀爬設施、滑梯等。場內同時設有戶外籃球場、健身設施、草坪及涼亭。

地址：大埔下坑村



3. 西九龍海濱長廊

西九龍海濱長廊全長1.8公里，寬廣的草地、更可遠眺港島西與維多利亞港，為野餐及家庭活動的好地方。該地更鄰近西九文化區，那處更經常舉辦藝術展覽與嘉年華，非常適合一家大細、親朋好友聚會。

地址： 九龍尖沙咀柯士甸道西



4. 白石角海濱長廊

白石角海濱長廊全長2公里，沿海傍是一條9.5米闊的行人道，沿途可欣賞吐露港及八仙嶺美景，而單車徑更連接沙田與大埔。

地址： 大埔白石角科學園路



5. 鰂魚涌海濱花園

鰂魚涌海濱花園擁有500米長的海濱步道，而主要綠化區，花園更面向維港，散步同時欣賞無敵海景。公園更設有寵物公園，特別適合帶小朋友和寵物同樂。而從西灣河碼頭步行，可以沿途遊覽葛量洪號滅火輪展覽館，與小朋友探究香港歷史。

地址： 香港鰂魚涌海裕街



6. 馬鞍山海濱長廊

馬鞍山海濱長廊全長3.2公里，擁有跑步徑、草地及單車徑，沿途可以欣賞沙田海、八仙嶺羣峯等遼闊風景。

地址： 新界沙田馬鞍山海濱長廊



7. 尖沙咀海濱長廊

尖沙咀海濱長廊連接多個觀光熱點，包括天星碼頭、K11 Musea及藝術館，是觀光與休閒的好去處。沿途更有多個咖啡店、餐廳，更能邊散步邊欣賞維港夜景！

地址： 九龍尖沙咀柯士甸道



8. 香港仔海濱公園

香港仔海濱公園位於香港仔海旁，除了坐擁兒童遊樂場、籃球場、洗手間，沿岸更有大量躉船停泊，地道「艇仔粉」為熱門民間小食，這裡是一個玩樂與文化兼備的好去處。

地址： 香港島香港仔海旁



9. 觀塘海濱花園

觀塘海濱花園坐擁1公里長的海濱步道，市民可以近距離欣賞啟德郵輪碼頭及鯉魚門景色。園內更設有戶外藝廊、音樂噴泉及開放式活動空間，為大人小孩都愛的好去處之一。

地址： 九龍觀塘海濱道80號



10. 日出康城海濱長廊

海濱長廊面積超過12萬平方呎，設有多元化的兒童遊樂場、長者康體及休憩設施，亦設有 大草地及單車徑 等。當中的單車徑及行人道屬於將軍澳灣沿海環迴單車徑及行人道的一部分，接駁至毗鄰的將軍澳跨灣連接路的大橋，公眾可沿海欣賞將軍澳灣優美景色。

地址： 新界西貢區將軍澳新市鎮



11.西沙GO PARK Aqua

毗鄰新鴻基地產西沙綜合發展項目的全新水上活動中心「GO PARKAqua」正式開幕！佔地 13 萬平方呎的「GO PARK Aqua」距離西沙 GO PARK 只需約6分鐘步程，坐擁企嶺下海美景，鄰近多個親水行山勝地。GO PARK Aqua 亦在海岸設置多個與自然融合的藝術裝置及特色打卡位，並提供浪漫野餐及露營體驗，締造難忘一刻。

地址：新界西沙海映路9號



12. 中西區海濱長廊

中西區海濱長廊(中環段) 連接添馬公園及中環碼頭。設施包括寵物公園、文化廣場及兒童遊樂區。這地點更不時舉辦活動與嘉年華，非常適合親子遊玩、影相打卡或放鬆步行皆可。

地址： 香港龍和道



13. 大埔海濱公園

大埔海濱公園佔地22公頃，設有草地、昆蟲屋、風箏放飛區及單車徑，還有香港回歸紀念塔等歷史建築。這地適合親子野餐、騎單車等活動，加上風景優美，值得到此一遊。

地址： 新界大埔大發街



