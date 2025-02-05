懶音影響兒童語音發展？即睇4大常見粵語懶音 訓練小朋友字正腔圓

香港越來越多人在說話時出現「懶音」的現象，在兒童的語音發展中，懶音可能對他們的溝通能力和語言發展產生負面影響，導致兒童在表達自己時被他人誤解或無法理解，因此家長要從小培育子女「字正腔圓」。



廣東話的音節結構

粵語在香港一般叫「廣東話」，又稱為「白話」。粵語的音節可分為聲母、韻母和聲調三個部分，另外還有聲調。粵語的聲母有20個（包括零聲母），韻母53個，聲調6個。

常見粵語懶音1：n 聲母（有鼻音）／ l 聲母

常見的粵語懶音包括聲母“n”（鼻音）、“l”不分。因為兩者發音差異不大，而“n”的發音須利用鼻音，很多人會把男（nam4）人讀成藍（lam4）人，女（nœy5）人讀成呂（leoi5）人，沒有鼻音。

常見粵語懶音2：gw/ kw 聲母（圓唇音）

其次，常見的粵語懶音包括聲母“gw”（圓唇音）讀成“ kw ”。例如：國（gwok3）家讀成各（gok3）家，以及廣（gw 2）州，讀成港（g 2）州。

常見粵語懶音3：n 韻尾／ng 韻尾

韻尾又叫收音，是韻母最後的部分。“ng”、“n”混淆，是常見的毛病，例如橙（caang4）汁，讀成鏟(tsan2）汁。

常見粵語懶音4：t 韻尾／k 韻尾／p韻尾

由於以“p”、“t”、“k”收音的字讀起來較短促，如說話急促，很容易把韻尾混淆。例如百（baak3）元讀成八（baat3）元。