親子自助餐2025｜精選14+抵食buffet 3歲以下免費 附折扣優惠碼

親子BUFFET | 很多爸媽都會選擇假日或節日帶小朋友吃自助餐，到底哪些酒店自助餐有小童優惠？某歲數以下小童免費？必食回本之選？01親子精選以下14間酒店親子自助餐，親子用餐友善環境外，更有小童免費自助餐優惠，相信能幫助多位爸媽揀選心儀酒店。



親子自助餐2025【1】灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳｜3歲以下免費

優惠：4歲-12歲可享小童價，3歲或以下小童免費。消費每$500，即可享有免費泊車1小時於酒店對外聯合鹿島大廈停車場(每車每天最多可享有2小時免費泊車)

1.自助午餐 (63折)

價格：

星期一至五 成人 HK$428 ｜ 小童 HK$308

星期六、日及公眾假期 成人 HK$488 ｜ 小童 HK$338

2. 自助晚餐(63折)

價格：

星期一至五 成人 HK$698 ｜ 小童 HK$428

星期六、日及公眾假期 成人 HK$728 ｜ 小童 HK$428

必食推介：冰鎮海鮮：生蠔、凍蝦、專人即開鮮嫩生蠔 (兩款)、蟹腳、麵包蟹；精選菜式： 即煮湯麵檔、印度咖喱、川式水煮魚、鑊炒胡椒蟹；甜品：多款Mövenpick口味雪糕

前往方法

地址： 灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店

交通： 港鐵灣仔站 A1 出口步行10 分鐘，或會展站 A3 出口步行8分鐘



親子自助餐2025【2】8度海逸酒店｜5歲以下免費

優惠：五歲以下小童免費

1. 自助晚餐（7折起）

價格：

星期一至四 成人 HK$598 ｜ 小童 HK$438

星期五、六、日及公眾假期 成人 HK$718 ｜ 小童 HK$578

前往方法

地址： 土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

交通： 港鐵宋皇臺站D出口, 步行約8分鐘



親子自助餐2025【3】香港富麗敦海洋公園酒店 - 星耀廳｜3歲以下免費

優惠： 0-2歲小朋友免費，3-11歲享小童價。

1. 自助午餐（75折起）

價格：

星期一至五 成人 HK$398 ｜ 小童 HK$278

星期六、日及公眾假期 成人 HK$598 ｜ 小童 HK$30

2. 自助晚餐（75折起）

價格：

星期一至四 成人 HK$758 ｜ 小童 HK$398

星期五至日、公眾假期及前夕 成人 HK$838｜ 小童 HK$428

必食推介：冰鎮海鮮：波士頓龍蝦、麵包蟹、雪蟹腳、大蝦、藍青口；燒烤區：每日供應西冷牛扒、魷魚、土耳其肉串；手工披薩；壽司及刺身：甜蝦、帶子刺身；每日新鮮烤焗；甜品區：超過20款甜品，包括芝士蛋糕、紅糖糍粑、椰汁斑蘭千層糕

前往方法

地址： 黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

交通： 港鐵海洋公園站B出口，專車免費接駁至酒店



親子自助餐2025【4】南灣如心酒店｜3歲以下免費

優惠： 0-2歲小朋友免費，3-11歲可享小童價。

1. 自助午餐（66折起）

價格：

星期一至五 成人 HK$358 ｜ 小童 HK$278

星期六、日及公眾假期 成人 HK$398 ｜ 小童 HK$298

2. 自助晚餐（66折起）

價格：

星期一至五 成人 HK$488 ｜ 小童 HK$368

星期六、日及公眾假期 成人 HK$528 ｜ 小童 HK$388

必食推介：特色熱食：三葱爆炒鮑魚仔、娘惹蕉葉烤魔鬼魚、辣椒炒蜆、冬陰功海鮮炒意粉；冰鎮海鮮；泰式蝦刺身、涼拌墨魚仔沙律；甜品區：洛神花紅桑子啫喱杯、宇治抹茶芝士撻、香焗伯爵茶葡撻、芒果熱情果芝士蛋糕、泰式芒果西米凍糕

前往方法

地址： 黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓

交通： 港鐵黃竹坑站B出口，步行5分鐘



親子自助餐2025【5】PLAYT 柏寧酒店｜3歲以下免費

優惠： 0-2歲小朋友免費，3-11歲可享小童價。

1. 自助午餐（8折起）

價格：

星期一至四 成人 HK$438 ｜ 小童 HK$298

星期五至日、公眾假期及前夕 成人 HK$608 ｜ 小童 HK$418

2. 自助晚餐（8折起）

價格：

星期一至四 成人 HK$768 ｜ 小童 HK$488

星期五至日、公眾假期及前夕 成人 HK$798 ｜ 小童 HK$528

必食推介：冰鎮海鮮：鱈蟹腳；中式熱食：濃籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮；泰式美食即製泰式精選沙律及芒果糯米飯、泰式生蝦刺身；甜品：自家製意式雪糕如茅台雪糕及多款精緻甜點

前往方法

地址： 銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓

交通： 港鐵銅鑼灣站E出口



親子自助餐2025【6】九龍東皇冠假日酒店｜3歲以下免費

優惠： 0-2歲小朋友免費，3-12歲可享小童價。

1. 自助午餐

價格：

星期一至四 成人 HK$383 ｜ 小童 HK$273

星期六至日、公眾假期及前夕 成人 HK$427 ｜ 小童 HK$317

2. 自助晚餐

價格：

星期一至四 成人 HK$658 ｜ 小童 HK$460

星期五至日、公眾假期及前夕 成人 HK$702 ｜ 小童 HK$504

必食推介：冰鎮海鮮：松葉蟹腳、油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身；異國料理：日式汁煮海鱸柳、朝鮮風炒虎蝦球、三重芝士焗吉列廣島蠔、鴨肉關東煮；甜品：炸西班牙油條、迷你德國芝士蛋糕、法式漂浮雪島、意大利紅桑子奶凍

前往方法

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

交通：港鐵將軍澳站 C 出口



親子自助餐2025【7】灣仔會展（中心）薈景｜5歲以下免費

優惠：每位付費成人可享一名6歲或以下小童之免費優惠，薈景將收取其餘隨行小童3至6歲小童之費

1. 自助晚餐

星期一至日及及公眾假期 成人 HK$758起｜小童 HK$458起

必食推介：燒牛柳拼鮑魚威靈頓、燒腩仔配刈包、即叫即煮青口、豐富海鮮凍盤、威靈頓甜品、加拿大波士頓龍蝦、生蠔、麵包蟹、長腳蟹等

前往方法

地址： 灣仔港灣道1號香港會議展覽中心4樓

交通： 港鐵會展站B3出口, 步行約4分鐘



親子自助餐2025【8】香港維港凱悦尚萃酒店｜5歲以下免費

優惠：

5歲及以下的兒童免費；6-12歲的兒童另行收費

（每位付費成人惠顧自助餐，最多一位5歲或以下同行小童免收費，其他所有同行小童須按小童價錢收費）

1. 自助午餐

星期一至五 成人 HK$398｜小童 HK$199

星期六、日及公眾假期 成人 HK$508｜小童 HK$254

2. 自助晚餐

星期一至四 成人 HK$748 | 小童 $374

星期五至日、公眾假期及其前夕 成人 HK$798｜ 小童 HK$399

必食推介：異國料理：叄巴醬香料烤雞、冬蔭功酸辣湯、泰式青咖喱雞、泰式生蝦青檸酸辣汁、星洲胡椒炒大蝦；甜點：越南咖啡千層糕、斑蘭戚風蛋糕、印尼千層蛋糕、芒果糯米飯、肉桂香蕉派

前往方法

地址： 北角邨里1號

交通： 港鐵銅鑼灣站E出口



親子自助餐2025【9】香港君悅酒店(Grand Hyatt Hong Kong) 咖啡廳｜5歲以下免費

優惠：5歲以下兒童免費

1. 自助晚餐

星期一至四 ：成人 HK$818｜小童（6-12 歲）HK$409

星期五至日：成人 HK$868｜小童（6-12 歲）HK$434

必食推介：海鮮凍盤、意式凍切頭盤、烤牛扒、燒烤海鮮、自制雪糕及蛋糕等

前往方法

地址： 灣仔港灣道1號君悅酒店大堂

交通： 港鐵會展站B3 出口



親子自助餐2025【10】美麗華酒店 - Yamm自助餐｜3歲以下免費

優惠：0-2歲小朋友免費，3-11歲享小童價。

1. 自助午餐

價格：

星期一至日及公眾假期 成人 HK$468起｜ 小童 HK$268起

2. 自助晚餐

價格：

星期一至四 成人 HK$788 ｜ 小童 HK$428

星期五至日、公眾假期及前夕 成人 HK$808 ｜ 小童 HK$428

必食推介：冰鎮海鮮：波士頓龍蝦、生蠔、麵包蟹、雪蟹腳；中式熱食：濃香芝蟹皇醬焗龍蝦、燉鮑魚盅；壽司及刺身：赤貝、北寄貝、帆立貝；甜品：士多啤梨忌廉蛋糕、日式焦糖布丁蛋糕

前往方法

地址： 尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong地下大堂

交通： 港鐵尖沙咀站B1出口步行約5分鐘



親子自助餐2025【11】荃灣西如心酒店 - Café Circles｜3歲以下免費

優惠： 0-2歲小朋友免費，3-11歲可享小童價。

1. 自助午餐

價格：

星期一至五 成人 HK$408 ｜ 小童 HK$388

星期六、日及公眾假期 成人 HK$518 ｜ 小童 HK$438

2. 自助晚餐

價格：

星期一至四 成人 HK$648 ｜ 小童 HK$548

星期五至日、公眾假期及前夕 成人 HK$738 ｜ 小童 HK$638

必食推介：冰鎮海鮮：龍蝦、生蠔、青口；中式熱食：紅燒乳鴿、椒鹽蝦；壽司及刺身：甜蝦、赤貝、帶子；甜品：多款朱古力甜品

前往方法

地址： 荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

交通： 港鐵荃灣西站A1出口步行約5分鐘



親子自助餐2025【12】尖沙咀凱悅酒店｜5歲以下免費

優惠：每位成人最多可攜同一名6歲以下免費幼童。而在餐廳用餐的6-12歲組別兒童按兒童定價收費。

自助早餐：

星期一至五、星期六、日及公眾假期 成人 HK$278｜小童HK$139

平日半自助午餐

星期一至五 每位$238 起

週末自助午餐

星期六、日及公眾假期 成人 HK$548｜小童HK$268

自助晚餐

星期一至四：成人 $748、小童 $368；

星期五至共、公眾假期前夕及公眾假期：成人 $888、小童 $438

星期日：成人港幣 $788／小童港幣 $388

必食推介：波士頓龍蝦三味 (新鮮即烚、西式及中式烹調)、烤美國西冷扒、香草烤羊架

前往方法

地址： 尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

交通： 港鐵尖沙咀/尖東站 N2 出口, 步行約1分鐘



親子自助餐2025【13】帝逸酒店

優惠：4歲以下兒童免費

1.自助午餐

星期一至五 成人HK$428｜小童HK$258

2.自助晚餐

星期一至五 成人HK$758｜小童HK$458

星期五至日及公眾假期及前夕：成人HK$828｜小童HK$488

必食推介：沙田三寶：雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花、燒美國頂級肉眼牛扒、天婦羅即開生蠔、鐵板燒及爐端燒、日式天婦羅、冰鎮龍蝦

前往方法

地址： 沙田源康街1號帝逸酒店1樓

交通：港鐵石門站B出口或第一城站 D 出口，步行8分鐘



親子自助餐2025【14】香港W酒店

優惠：5歲以下免費

1.自助午餐

（星期一至四）成人HK$488｜小童HK$308

（星期五至日）成人HK$598｜小童HK$358

2.自助晚餐

（星期一至四）成人HK$798｜小童HK$518

（星期五至日）成人HK$828｜小童HK$528

前往方法

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓

交通：港鐵九龍站 D 出口, 步行約1分鐘

