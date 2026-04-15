親子商場2026｜精選20+親子商場 育嬰室/親子餐廳/遊樂場/泊車

親子商場好去處2026｜BB好去處｜嬰兒好去處｜香港商場逐漸加入用家友善元素，包括親子及寵物等元素，以服務大眾的需要。而部份商場兼備親子玩樂、親子餐廳、育嬰設施及購物等元素，同時提供優惠泊車領錢，方便一家大細到訪消費玩樂。



港島篇

親子商場2026【1】皇室堡

商場雲集零售美食、時裝飾物、嬰幼兒用品、個人護理及美容、玩具及家居佈置等店鋪。當中更有大樹先生的家Mr. Tree - cocomelon主題香港店，半休閒自助餐廳兼半兒童遊樂場，設有繩索橋、滑梯和大型波波球池。

獨家59折優惠

皇室堡設施

1. 嬰兒護理間

2. 嬰兒車借用

3. 泊車優惠：星期五至日及公眾假期消費滿HK$300，可享免費泊車1小時

前往方法

銅鑼灣港鐵站E出口



親子商場2026【2】山頂廣場

山頂廣場是香港著名地標，商場設有戶外兒童公園，適合家長帶小朋友放電。附近的山頂公園也是個理想的野餐去處，適合帶小朋友一同享受天倫之樂。

山頂廣場設施

1.育嬰室

2.泊車優惠：星期一至日及公眾假期消費滿HK$400，可免費泊車1小時

前往方法

於港鐵香港站D出口搭乘15號或X15號巴士

於港鐵香港站E出口搭乘1號綠色小巴

從港鐵中環站J2出口步行至花園道山頂纜車站



親子商場2026【3】利東街

「利東街」洋溢著濃濃的中西交融氣息，絕對是香港的打卡熱點。除了提供育嬰間，利東街更有嬰兒車借用，提升家庭成員逛街體驗。

利東街設施

1. 嬰兒車借用

2. 育嬰室：利東街地庫 (Gourmet旁)

3. 泊車優惠：星期一至日消費滿HK$200，可免費泊車1小時

前往方法

港島線灣仔港鐵站D出口



親子商場2026【4】希慎廣場

希慎廣場的商場部分共佔17層，位處銅鑼灣心臟地帶，並直駁港鐵銅鑼灣站F2出口，雲集近120個潮流商舖及餐廳。中庭的天然日光映照樓底高挑的寬敞購物空間，加上綠意盎然的空中花園，實在令人流連忘返。

希慎廣場設施

1. 育嬰室：哺乳室、換片枱、暖奶器

2. 嬰兒手推車借用服務

3. 泊車優惠：星期一至四消費滿 HK$400、星期五至日及公眾假期消費滿HK$600，即可享 3 小時免費泊車優惠

前住方法

港鐵至銅鑼灣站F2出口



親子商場2026【5】IFC 國際金融中心

國際金融中心商場集購物、消閒、娛樂於一身，為香港最時尚的購物消閒中心，遊客指定的觀光點。商場雲集名店超過200間，商戶組合多樣化，國際品牌及特色概念店一應俱全，一直傲視同儕，是國際頂級商場的典範。

IFC 國際金融中心

1. 育嬰室：哺乳室、換片枱、暖奶器

2. 嬰兒手推車借用服務

3. 泊車優惠：滿HK$2,000*或以上，即可獲得4小時免費專人代客泊車服務券乙張

前往方法

港鐵至香港站F或E1出口



親子商場2026【6】時代廣場Times Square

「時代廣場」座落於銅鑼灣中心地帶，是香港最大型的購物中心之一，有逾230家商號的時代廣場共分十七層，為城中盛事的集中地。時代廣場有LEGO、兒童室內遊樂場Planet J Hong Kong及Wise-Kids Playroom，更有親子烘焙店Bakebe。

時代廣場Times Square設施

1. 嬰兒護理間

2. 嬰兒手推車借用

3. 借用母乳餵哺圍巾/嬰兒紙尿片/即棄嬰兒圍巾/即棄哺乳墊等

4. 消費滿指定金額，可享多達3小時免費泊車

前往方法

港鐵銅鑼灣站A出口



親子商場2026【7】ELEMENTS圓方

ELEMENTS圓方逾百萬呎，滙聚名牌及國際食肆，由輕便餐飲以至高級食府均一應俱全，提供了旗艦購物、餐飲、藝術與娛樂的體驗。商場內有意大利親子友善餐廳Luigi's Italian and American Restaurant，也有溜冰場。圓方更設平台兒童遊樂場，按年齡劃分了不同區域讓小朋友放電。

ELEMENTS圓方設施

1. 育嬰室

2. 免費借用嬰兒手推車

3. 免費尿片/哺乳圍巾/退熱貼/奶瓶消毒器/母乳儲存袋/即棄換片墊/嬰兒學習褲等

4. 圓方平台兒童遊樂場

5. 消費滿$100，可享免費泊車優惠，設付費電動車充電設備

前往方法

港鐵九龍站C出口步行約3分鐘



九龍篇

親子商場2026【8】 K11 MUSEA

K11 MUSEA提供多間親子餐廳，超過250家時尚服飾、美容護膚等店鋪；商場更有 Peacock Playground兒童遊樂場，體驗以孔雀為主題的遊樂場，放電一流！

K11 MUSEA設施

1. 親子餐廳：約3間

2. 育嬰室：共有4層設有育嬰室

3. 嬰兒手推車借用服務

4. 泊車優惠：星期五至日及公眾假期消費滿HK$500，可免費泊車2小時

前往方法

港鐵尖沙咀站E出口

港鐵尖東站J1及J2出口



親子商場2026【9】MegaBox

共有19層的MegaBox有超過十間兒童玩具商店及娛樂設施，是一家大小必到之處，當中更有全港最大並擁有海景景觀的溜冰場。

MegaBox設施

1. 親子餐廳：約1間

2. 孕婦及嬰兒車優先車位

3. 嬰兒車消毒服務

4. 嬰兒手推車借用

5. 嬰兒紙尿片/嬰兒圍巾/嬰兒紙尿片/母乳儲存袋/嬰兒退熱貼等

6. 泊車收費：星期六、日及公眾假期消費滿HK$200，可免費泊車1小時

前往方法

乘搭免費穿梭巴士往返九龍灣港鐵站



親子商場2026【10】MOKO新世紀廣場

位於港鐵旺角東站上蓋的新世紀廣場，商場更設有MOKO動樂園，50米攀爬牆、大型遊樂設施及滑梯。

MOKO新世紀廣場設施

1. 嬰兒車借用

2. 嬰兒尿片供應 (每片HK$1捐款)

3. 嬰兒食品及奶瓶加熱

4. 泊車優惠：星期六、日及公眾假期消費滿$400，可免費泊車2小時

前往方法

港鐵旺角東站D出口



親子商場2026【11】慈雲山中心

慈雲山中心5樓設有歷奇樂園，公園內備有橫跨兩層的巨型滑梯、大型波浪繩網陣、嬉水設備、戶外彈床、特色攀爬設置和鞦韆等設施。

慈雲山中心設施

1. 育嬰室

2. 室內遊樂場

3. 泊車優惠：「Link Up」會員憑商場或街市(如適用)發出之即日機印發票最多3張並購物消費滿 $300或以上，即可享有2小時免費泊車優惠

前往方法

港鐵黃大仙站E出口轉乘37M小巴



親子商場2026【12】樂富廣場

樂富廣場引入大型日式百貨公司及各類商店食肆，是享受美食和悠閒購物的必到消費熱點。商場內有冒險樂園、NAMCO、室內兒童遊樂場100FUN樂滿紛。另有大型日式百貨公司UNY生活創庫。

樂富廣場設施

1. 育嬰室

2. 消費滿指定金額可享免費泊車

前往方法

港鐵樂富站B出口



親子商場2026【13】德福廣場

德福廣場是東九龍大型購物商場及地標之一，毗鄰九龍灣港鐵站，商場面積逾九十三萬平方尺，薈萃超過270 個國際品牌，有超過50個餐飲選擇。商場內有NAMCO Sportainment Arena、冒險樂園等受親子歡迎的商店。

德福廣場設施

1. 育嬰室

2. 嬰兒車借用

3. 嬰兒尿片

4. 嬰兒奶樽翻熱

5. 消費滿$200可享免費泊車

前往方法

港鐵九龍灣站A/C出口



親子商場2026【14】THE ONE

The ONE位於彌敦道100號，商場以銀座式大型綜合商場的概念，連結廣東道及尖中一帶的購物區。The ONE全幢23層均為零售樓層，為全港最高的純零售商場，總面積超過40萬平方呎。商場有兒童近視防控中心，內設兒童專屬玩樂空間。食肆方面有Odelice!親子友善餐廳

THE ONE設施

1. 嬰兒護理間

2. 嬰兒手推車借用

3. 嬰兒紙尿片

4. 消費滿指定金額可享免費泊車

前往方法

港鐵尖沙咀站B1出口步行約2分鐘



親子商場2026【15】美麗華廣場

美麗華廣場坐落尖沙咀彌敦道黃金地段，交通四通八達，總面積近200萬平方呎，雲集超過120個時尚品牌，亞洲潮流商店以至國際知名品牌一應俱全。商場有TOMICA探知館、兒童髮型屋。

Mira Place 第一期設施

1. 育嬰室

2. 嬰兒暖奶器服務

3. 嬰兒紙尿片及嬰兒濕潔淨棉提供

前往方法

港鐵尖沙咀站B1出口步行約3分鐘



新界篇

親子商場2026【16】新城市廣場

新城市廣場坐落港鐵沙田站，除了「史努比開心世界」，近期更新增恐龍公園。而 LB地庫的Kiztopia結合「玩樂、學習、美食和親子遊樂」元素，為小朋友放電之選。



新城市廣場設施

1. 嬰兒尿片供應

2. 嬰兒車借用服務

3. 母乳餵哺圍巾借用服務

4. 泊車優惠：星期六、日及公眾假期可以6,500積分，換領免費泊車1小時

前往方法

港鐵沙田站A出口



親子商場2026【17】愉景新城

愉景新城 7成店舖均融入兒童元素，更特設獨立育嬰室提供母親所需品。商場更有多元智能學習樂園及鯨魚花園，適合不同年齡小朋友盡慶。

愉景新城設施

1. 兒童購物車及嬰幼兒車借用服務

2. 奶瓶消毒器

3. 嬰兒暖奶器

4. 泊車優惠：星期六、日及公眾假期消費滿$200，可免費泊車1小時

前往方法

港鐵荃灣站A3出口（步行5至10分鐘）

港鐵荃灣西站A2出口（步行10至15分鐘）



親子商場2026【18】元朗 YOHO MALL

YOHO MALL 形點近期新增棒棒糖公園子及兩棲爬蟲生態館，加上商場有多間餐廳、零售及潮流服飾，適合一家大細到訪玩樂。

元朗 YOHO MALL設施

1. 嬰兒車借用服務

2. 母乳餵哺圍巾借用服務

3. 奶瓶加熱服務

4. 泊車優惠：星期六、日及公眾假期消費滿$300，可免費泊車1小時

前往方法

港鐵元朗站K出口及F出口



親子商場2026【19】圍方

圍方坐落於港鐵大圍站上蓋的全新生活地標，作為大圍區內唯一大型商場，面積達65萬平方呎，匯聚近150個商戶，為顧客提供與別不同的精彩體驗。

圍方設施

1. 育嬰室：L5設有育嬰室，開放時間為每日上午10時至晚上10時

2. 免費借用嬰兒手推車

前往方法

港鐵屯馬綫、東鐵綫大圍站B／H出口



親子商場2026【20】荃新天地

商場連花園廣場佔地合共500,000平方呎，雲集近200間商舖及食肆，針對年青人及年青家庭的消費群，為荃新天地顧客提供與別不同的購物體驗。

荃新天地設施

1. 育嬰室

2. 免費借用嬰兒手推車

3. 免費尿片/即棄嬰兒床墊/即棄嬰兒車床墊提供

前往方法

港鐵荃灣西站E1出口步行約8分鐘

