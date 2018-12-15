無電啦，你有冇充電寶寶？！│Sci Papa

電話只係50%電量時，大家都會開始警覺，擔心電話無電時，會與世隔絕；但我哋反而很少在意自己嘅電量夠唔夠，唔單止係少留意自己有冇充夠電，甚至無電時都會繼續死撐。
每個爸媽都想花多點時間陪伴子女。
典型香港打工仔，朝9晚7返到屋企差不多8點，仲要講緊係無OT嘅情況！（筆者都唔明點解，做到7點已經不被認為係OT）。最慘，為咗慳番啲住屋費用，不少人屋企同公司嘅距離，係要用上成個鐘去搭交通工具，差不多可以飛到去台灣！而呢一個鐘一啲都唔輕鬆，可能要轉車，又可能要坐只得一個階磚企嘅港鐵，這份精神壓力，唔好諗自己可以放工就叉下電，唔再耗電都已經偷笑。
當返到屋企，電量都已去到紅色警戒線，但那個屬於自己人生最大，至少要跟進19年的一個project都係要做㗎！同女兒食飯、做功課、洗澡、講故事、陪睡等，仲時刻刻都要集中及記著要有同理心等等，耗電量比工作有過之而無不及。
然後，直到10點，女兒都安睡了，自己電量已剩餘無幾，花了最後的力氣去到浴室洗個澡，享受那只得自己在一個小空間的寧靜，這個小小的充電時間，令自己能在睡前處理埋家中的瑣碎事、及明天工作的預備。
看到寶寶熟睡的樣子，一切辛苦都頓覺甜美。
子夜到來，電又再次用完，接下來就是黃金充電時間，但又唔想閉起雙眼就咁瞓咗個黃金時間，反而hea活一會感覺更舒服，終於hea到雙眼不受控合埋左就開唔番，就係真正充電時間開始。不過，好像睡著了才一陣子，鬧鐘忽然就響起，雙眼還未來得及張開，雙手已急不及待在亂摸，希望撳熄個鬧鐘，誰知鬧鐘愈撳愈響得大聲，最後醒過來才發現鬧鐘原來係自己個女，反反覆覆無限輪迴了一個晚上，電才充了一半，真·鬧鐘真的響起，又係時間起身返工了。
出門口前，望一望個女，見到佢熟睡得像一隻小豬，心諗：「算啦，幾辛苦都值得嘅！」發現原來囡囡就是自己的充電寶寶，把大門關上，深呼吸一口氣，變身成超級香港人，充滿電來迎接這一天，直至收到老細的第一個奪命追魂call⋯⋯