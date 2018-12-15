無電啦，你有冇充電寶寶？！│Sci Papa

每個爸媽都想花多點時間陪伴子女。

典型香港打工仔，朝9晚7返到屋企差不多8點，仲要講緊係無OT嘅情況！（筆者都唔明點解，做到7點已經不被認為係OT）。最慘，為咗慳番啲住屋費用，不少人屋企同公司嘅距離，係要用上成個鐘去搭交通工具，差不多可以飛到去台灣！而呢一個鐘一啲都唔輕鬆，可能要轉車，又可能要坐只得一個階磚企嘅港鐵，這份精神壓力，唔好諗自己可以放工就叉下電，唔再耗電都已經偷笑。

當返到屋企，電量都已去到紅色警戒線，但那個屬於自己人生最大，至少要跟進19年的一個project都係要做㗎！同女兒食飯、做功課、洗澡、講故事、陪睡等，仲時刻刻都要集中及記著要有同理心等等，耗電量比工作有過之而無不及。

然後，直到10點，女兒都安睡了，自己電量已剩餘無幾，花了最後的力氣去到浴室洗個澡，享受那只得自己在一個小空間的寧靜，這個小小的充電時間，令自己能在睡前處理埋家中的瑣碎事、及明天工作的預備。