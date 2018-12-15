【再生玩具】小朋友要說明先識「玩」　玩具太多不懂珍惜

玩具是每個童年必不可缺的東西，但怎樣才算是一件「玩具」往往是由小朋友自己定義！只要有童心，簡單有如紙皮都能成為一樣「玩具」，縱使如此，但小朋友仍不乏精美的工廠玩具，而這些玩具總有被遺棄的一日，而再生玩具店就是要把這些被遺棄的玩具，再次送回小朋友手中，找回方法怎麼去玩這件玩具。

Paul收集了不少二手玩具

玩具當禮物 多到無位擺

再生玩具店成立於2017年，創辦人Paul表示，身邊有不少朋友已結婚生子，有很多不要的玩具於是便開展了這份事業。但萬萬想不到最終這些沒人要的玩具多到要租地方擺放，而這些玩具當中有不少是沒有問題或輕微損壞，他亦曾經問過朋友為甚麼會有這麼多玩具，朋友表示：「親戚知道自己有小朋友，大時大節總會送小朋友玩具，慢慢就有這麼多了。」

Paul不敢說送玩具的行為是浪費或不適當，但建議可以送食物或以小朋友名義捐款慈善機構，亦能表達心意。

這隻熊公仔，被送來時少了一隻眼睛！其實用膠水換上一對新眼睛已經無大礙。

這個胡迪公仔，曾經斷過一隻手！只是簡單用超能膠粘回手臂，已經和新的一樣。 玩玩具心態大不同 Paul憶述，自己小時候一個紙牛奶盒放在地上，同學放兩個書包當龍門都可以「玩一餐」！現在很多時舉辦活動，小朋友經常會問：「怎樣玩？」他們需要說明得實實在在才懂得去玩，不會自己想像。 除此之外，舊時自己對玩具的珍惜程度很高，Paul直言以前自己有個小籃球架，壞了便去買膠水黐，再壞再黐，是會想辦法去拯救自己的玩具！但現時收到不少破舊玩具其實不是很「破舊」，真的簡單用膠水修復已經像新的一樣。

Paul用一些不知來歷的玩具散件，以螺絲固定在木板上，「再生」成一個可愛的衣物架。

小朋友親自動手 玩具更耐玩

另一樣Paul認為導致二手玩具泛濫的原因，是玩具不耐玩！以前自己年代的玩意都是以群體為單位，例如跳橡筋之類，但現代不少玩具玩法單向，並且只需要自己一個人，小朋友很快便會厭倦尋求下一件玩具。

再生玩具店其中一個攤位形式，是舉行工作坊，把不同的舊玩具組合成一個新玩具！例如把一些模型車加入磁石，變成一個機器人，就像「變形金鋼」的造型一般；一些「煮飯仔」玩具只剩下一些組件，用紙皮重造一個完整的廚房出來。他們會引導小朋友用自己創意和簡單工具，和家長一起「重生」一件玩具，往往這件他們親手「重生」的玩具小朋友會更珍惜，因為是他們把自己的想像現實化的成果，因為符合自己心意，玩具亦變得更耐玩。

一些「煮飯仔」玩具只剩下一些組件，簡單運用紙皮重造一個廚房出來，便可以繼續玩。

玩具不分階級

Paul直言有不少中產階級家庭會捐出較多二手玩具，不是說這是一件壞事，但他們的想法是把自己不要的玩具，看看基層的小朋友會否適合。其實玩具多精美、多貴重，對小朋友來說其實根本不重要，一群小朋友亦不會有階級觀念，只要一起享受玩具帶來的樂趣就可以打成一片。

因此，他們加入了今年度聖誕親子慈善嘉年華，以攤位形式和大家見面，因為他們主張的無階級觀念和活動主辦方不謀而合，屆時不少公司CEO都會落場參與以及有大型吹氣遊戲、舞台節目表演樂隊演出及創意文娛節目等，是一個不錯的親子活動。

聖誕親子慈善嘉年華

日期：2018年12月23日(星期日)

時間：上午10時至下午5時

地點：中環愛丁堡廣場

＊活動將收費，所有收益扣除必要活動開支，將全數撥捐跑去你屋企慈善基金會及展能機構，作社區服務發展用途。