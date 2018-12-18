【爸爸媽咪唔易做】別再說幼稚園老師是一份陪玩的工作│H.Y老師

有很多未為人父母的，都會對幼稚園教師有一定的誤解。當聽到身邊的人說：「我是幼稚園老師。」有九成回覆都是：「你就好啦可以咁早放工！」又或者：「份工陪玩好正！」但事實上，這又怎會是「嘻嘻哈哈又一日」的工作。 當大家都以為幼稚園老師都是一份很輕鬆的工作，即意味你還未知道跟一個小朋友玩，跟同時教導三十個小朋友的分別。另一方面就是你也不太明白香港的教育制度以及香港家長的大不同。H.Y老師想分享幼稚園學生的學習，那各位就會明白為什麼香港幼稚園教師不是大家心目中所想得輕鬆。

（鄧倩螢攝） 香港的「官方」教育制度（課程指引）是主張「遊戲學習」。寫字？未夠四歲小肌還未成熟不需要。功課？當然是不能太多！功課簿中一個新學的字最理想不要寫多過十個呢！每天，小朋友開心快活在遊戲、建構、社交、討論中學習，「自由遊戲」來學習。 從以上看，老師似乎什麼也不用做，因為沒有功課，小朋友又只需要「自由遊戲」，那麼幼稚園老師就正正一定是「陪玩」，超舒服！可是，這個想法只是一個大誤解。在「官方」的制度下，教師在環境創設、活動設計、物料數量等，比以往的教學工作要花更多時間去準備。

而這個制度下只是課程上教師的日常安排，另外一些與家長電話聯絡，教師在放工後致電，每個家長談至少五分鐘，三十個學生則要至少兩小時才能完成所有聯絡工作。還有就是小朋友的個人檔案等一些工作，教師放工其實卻不是放工呢！

「官方」制度下說明小朋友的學習指引，每一位愛小朋友的教師都會努力做好每一環節。因此，工作量並不是「陪玩」的工作，卻是一個「萬能」的工作。因為每位老師都充滿秘技，把家長和學校所需的要求和期望做好，讓每一位小朋友有一個難忘的幼稚園生活。

因此，假如你還是認為幼稚園教師是一份簡單的工作，那你一定要體驗這份工作，相信你會有另一番感受呢！

H.Y老師 （專頁：爸爸媽咪唔易做）

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！