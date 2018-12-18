【香港兒童醫院啟用】首間兒童醫院分階段啟用　只接受轉介個案

香港兒童醫院將於今日起（12月18日）分階段啟用，開院初期首先提供專科門診服務，然後陸續開展住院服務。首批預約到專科門診覆診的病童來自瑪嘉烈醫院的兒童腎科，以及瑪麗醫院與威爾斯親王醫院的兒童腫瘤科。先天性新陳代謝科則會跟進政府「初生嬰兒代謝病篩查計劃」下化驗結果異常的嬰兒。 【醫管局圖片】

主要服務需跨專科治理嚴重個案

香港兒童醫院作為第三層專科轉介中心，集中處理嚴重、複雜、不常見，及需要跨專科治理的兒科病症，為全香港初生至18歲的有需要病童提供診斷、治療及復康服務。因此，香港兒童醫院不設急症室或普通科門診，所有病人個案須經公立醫院或私家醫生轉介。

香港兒童醫院醫院行政總監李子良醫生說︰「開院初期，我們只會提供覆診服務予符合指定臨床情況的專科門診病人，暫不接受新症轉介。」

各樓層以不同動物為主題

香港兒童醫院由「教學及科研大樓」（Ａ座）及「臨床服務大樓」（B座）組成。兩座大樓各11層樓高，於2、3及9樓有天橋連接。

兒童醫院的裝修充滿色彩，以八隻可愛動物識別不同樓層，配合草原、森林和海洋主題的壁畫及引路標示，增加親切感。特設家屬留宿房供合適家長申請入住，還有專為病童而設的活動空間供病童集體用餐及遊戲等等。

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與香港迪士尼樂園度假區合作推出「童康服」

香港兒童醫院與香港迪士尼樂園度假區合作為院內病童設計及製作一系列特色住院服裝。「童康服」項目包括三種香港兒童醫院住院病人穿着的服裝，即普通睡衣套裝、接受靜脈輸注時穿着的上衣，以及外套。病童服選用含棉量較高的布料以增加柔軟度，減少對皮膚的刺激。男女病童的服裝會採用不同色系，而幼童及青少年服裝的圖案亦有分別。

醫院其他專科的門診及住院服務2019起陸續開展，包括腫瘤科、腎科、小兒外科、兒童深切治療部、新生兒深切治療部、心臟科及心胸外科。

香港兒童醫院

地址：香港九龍九龍灣承昌道一號香港兒童醫院

電話：3513 3009

服務時間：星期一至五上午9時至下午5時