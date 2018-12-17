6歲發現白血病　小男孩奮鬥2年康復：最想一家人去玩

每逢佳節的長假期，機場都堆滿了一家大小出國度假的旅客，期待着精彩的旅程。9歲的君意卻仍未嘗過和父母及妹妹同遊外國的滋味，因為6歲那年、幼稚園畢業禮當天，他被發現患上白血病（血癌）。同學們都懷着又驚又喜的心情上小學，他卻是每天面對抽血、化療，「唔知返小學係咩」。奮鬥2年，已康復的君意最想、最想一家人一起去玩，享受簡簡單單的親子時間。 攝影：朱潤富 拍攝：鄧天傲 剪接：劉晴

「那天是（君意）幼稚園的畢業禮，我們期待了很久，是第一個畢業禮嘛！」君意媽媽憶述3年前的一個早上，兒子出席畢業禮前告訴她：右手好痛。當時，她心想可能小朋友拉傷，於是帶他到跌打鋪。幸或不幸，鐵打師傅剛巧不在，師母就指小朋友不要亂敷，着她帶兒子到醫院掛診。「所有事情就是由那一刻開始。」她說。 「我從未見過人的眼淚，可以由眼眶直接跌出來。」君意爸爸說。醫生原本診斷是筋膜炎，給君意打了石膏便讓他出院。不久後，君意再因肚子痛入院，醫院不敢輕舉妄動，先給他抽血。然後，醫生請父母到房間之中，告訴他們，君意的白血球變異，確診患上「急性淋巴細胞性白血病（ALL）」。「我望一望我太太，滴眼淚好大粒，跌出來。」

有時，父母會和君意一起看之前的照片。 父母要懂得說笑 原本滿心喜迎小學的生活，卻頓時變成入住兒童病房，每天面對抽血、驗血、化療，看似無盡的、痛苦的療程。君意雖小，但對抽血的過程仍歷歷在目。「抽手，兩邊都抽到沒有血，就抽腳。」而開始化療的頭2天，君意的臉龐已變黑，其後又因藥物影響，臉蛋變得肥腫和脫髮，和之前的清秀樣子大相逕庭。後來，他還需要在心臟附近開滴，用以輸入藥物。

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父母固然心痛，日夜在醫院守候，而剛出生的妹妹難免只能交由工人姐姐照顧。心力交瘁，卻不能讓孩子看到自己軟弱的一面；醫院的病友進進出出，忽然一個病房又空了出來，也不能讓孩子看到自己的擔憂。「做父母一定要懂得說笑，把一些他難以理解的事情，用故事、玩具去解釋給他知道。」君意坦言，在醫院未見過爸爸媽媽哭，「但現在有時有人談起這事，令媽媽又哭出來，我會很討厭他們令媽媽哭」。

沒有上學、沒有功課，卻不能帶給君意快樂，「我未上過小學，不知道上學是什麼」。他最關注的只是「每天都是吃米粉，很悶。好想吃白汁三文魚、意粉」。有次，他媽媽拿了泥膠給他解悶，他就把想吃的食物逐樣逐樣、仔細地砌出來。「他滿個腦海都是食物，砌完出來就令他感到很有盼望。」

一家人去跑步，也很快樂。 最想一家人去玩 君意住院大半年，情況逐漸好轉，惟每次落藥時的抵抗力非常低，君意媽媽記得自己當時像是有潔癖似的，什麼都要消毒，「很擔心令他有事的不是癌症，而是併發症」。幸好病情受控，君意偶有獲得回家「放假」的時間，後來更可以上學。然而，上學的初期，君意並不快樂。「我不喜歡自己好像好肥，又沒什麼頭髮，要戴帽。」這一個小秘密，在很後期才讓父母知道，「我們（父母）回想當時，是啊，他很少照鏡」，直叫人有點心痛。 和癌症奮鬥了2年的君意，身體一天比一天強壯，目前只需按時到醫院抽血，再觀察一段時間，便能完全康復。他已適應了小學的生活，亦回復了昔日的模樣，和妹妹擁有更多玩耍的時間。過去的陰霾，已逐漸遠離，那年很痛苦，一家人卻也能笑着、哭着去回想。君意爸爸說：「我曾對兒子說，我寧願是那時他有事，因為再長大一點，我可能已無力抱起他、照顧他。」 「我最想跟爸爸、媽媽說：我已經痊癒了，我很想和你們一家人去玩。」君意說，他從未試過一家四口出遊，終於在今年暑假第一次和爸爸、媽媽、妹妹同遊澳門。「我想之後一齊去美國，去看我之前在醫院常玩的積木、星球大戰電影，一起去玩。」他說。

急性淋巴細胞性白血病（ALL） －不具遺傳因素 －常見的症狀有： 持久發燒 由於貧血而引致臉色蒼白，精神疲倦。 手腳出現瘀斑，容易流牙血和鼻血。 易受細菌或病毒感染。 頸部或身體其他部位的淋巴腺脹大。 骨痛、關節痛。 肚脹、肚痛、肝臟及脾臟脹大。 食慾不振、身體消瘦。 －採用化療來治療急性淋巴細胞性血癌（ALL），治癒機會為六至七成 （資料來源：兒童癌病基金）