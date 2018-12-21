【SEN小訓練10】言語治療訓練　幼兒學習詞彙先理解名詞動詞

撰文：陳樂希
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特殊學習障礙是泛指一系列學習異常的表現，即在聆聽、說話、閱讀及寫作等方面有顯著困難。常見有：讀寫障礙、 語言障礙、數學運算障礙、發展性協調障礙、視覺空間感知障礙，其中以讀寫障礙最為普遍。學障學生可單一或按不同程度同時存在以上五種類別，亦可能同時有「專注力失調」和「社交發展遲緩」、「自閉症」等等。
有很多家長除了帶小朋友到一些支援中心接受治療外，自己都在家中跟小朋友作一些簡單的訓練，協助治療進度，所以我們這個系列找來了喜步兒童成長中心的多位導師和治療師，為各位家長介紹一下不同學習障礙可以有什麼針對性的小訓練。
言語治療師梁家鳳一連幾集介紹多個小訓練，讓家長可以了解小朋友在不同階段可以透過哪些活動鍛練言語理解和表達。
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第一集：【SEN小訓練1】學障兒童難掌握數概 用小鱷魚幫助分辨多少
第二集：【SEN小訓練2】學障兒童難掌握數概 分派水果遊戲學10的加數組合
第三集：【SEN小訓練3】有趣口訣加畫畫 輕鬆學習10的加數組合
第四集：【SEN小訓練4】用層層疊學組織中文句子 可個人與小組進行
第五集：【SEN小訓練5】iLs聽樂治療 改善聽覺過敏 提升專注力
第六集：【SEN小訓練6】手眼協調手指操 訓練孩子各種專注力 穩定情緒
第七集：【SEN小訓練7】描線剪紙訓練細緻度 養成專注力 宣洩情緒
第八集：【SEN小訓練8】讀寫治療打好肌肉基礎 七個家居訓練推介（上）
第九集：【SEN小訓練9】讀寫障礙治療 七個家居訓練推介（下）